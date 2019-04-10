«Фиорентина» объявила о назначении Монтеллы на пост главного тренера

Бывший тренер «Ромы», «Сампдории», «Милана» и «Севильи» Винченцо Монтелла возглавил «Фиорентину», сообщается на официальном сайте флорентийцев.
Вчера свой пост по собственному желанию покинул Стефано Пиоли, руководивший флорентийской командой с июня 2017 года.
- Монтелла уже тренировал «Фиорентину» с 2012-го по 2015 год.
- Специалист дважды привел команду к четвертому месту в Серии А и дошел с ней до полуфинала Лиги Европы.
- После 31-го тура флорентийцы занимают десятое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 12 очков.