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    «Фиорентина» объявила о назначении Монтеллы на пост главного тренера

    Бывший тренер «Ромы», «Сампдории», «Милана» и «Севильи» Винченцо Монтелла возглавил «Фиорентину», сообщается на официальном сайте флорентийцев.

    Вчера свой пост по собственному желанию покинул Стефано Пиоли, руководивший флорентийской командой с июня 2017 года.

    • Монтелла уже тренировал «Фиорентину» с 2012-го по 2015 год.
    • Специалист дважды привел команду к четвертому месту в Серии А и дошел с ней до полуфинала Лиги Европы.
    • После 31-го тура флорентийцы занимают десятое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 12 очков.

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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