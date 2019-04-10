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    В ночь преступления Кокорин и Мамаев потратили 396 тысяч

    Прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева назвала сумму чека компании футболистов в «Кофемании» 8-го октября 2018 года.

    Игроки «Зенита» и «Краснодара» потратили 264790 рублей. В чеке указаны спиртные напитки.

    Напомним, в кафе Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Перед этим футболисты, брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протосовицкий избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    Водитель Виталий Соловчук пострадал около стриптиз-клуба «Эгоист», где компания потратила 123410 и 8 750 рублей.

    • Четверо были заключены под стражу в октябре. Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2019 19:52
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +748

      99-й 11 апреля 2019, 13:39

      порция джемесона по цене бутылки, ну и наценки блин у них.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 апреля 2019, 09:44

      И что такого? Наши олигархи ворованные деньги вообще не считают. И ходят на свободе, да еще и кланяются им, включая представителей правоблудия. А ребята честно заработали и налоги заплатили. А теперь на их же налоги содержат 18 следаков, которые полгода простое дела расследовать не могут!

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 11 апреля 2019, 06:59

      Это для простых людей безумно дорого, а они просто перекусили.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 апреля 2019, 21:41

      Как знали что гуляют последний раз.

      5
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      Рейтинг: +5652

      afw13 10 апреля 2019, 21:31

      вспоминается анекдот,

      идёт футболист мимо кафе, только з/п получил, решил зайти. Заходит, спрашивает у официантки:

      - Что посоветуете?

      Официантка отвечает:

      - У нас особенное кафе. Тут Вы можете делать что пожелаете. Все что взбредёт в голову.

      - В смысле ? Прям всё?

      - Да. Абсолютно. Потом мы выставим вам счёт. Но есть условие: - если не хватит денег-наш палач отрубит вам какую нибудь часть тела. Любую - по вашему желанию.

      Решил попробовать.

      - Сделай мне минeт.

      Официантка без лишних слов встаёт на колени и делает ему минeт. Мужик в восторге. Берет стул -ломает его об чью-то голову. Никто не препятствует, все молчат, ведут себя как обычно.

      И все. Саню понесло. Выпил все пиво, водку, вино, шнапсы-мапсы, послал еще за бухлом, раcxepачил всю мебель, обoccал весь зал, отимел всех официанток и официантов в извращенной и обычной формах, дал потом им всем звездюлей, заставил трое суток без перерыва танцевать народные танцы... Навеселился.

      - Несите счёт ! - говорит. Принесли счёт. Глянул. Достаёт бумажник, посмотрел, закрыл.

      - Давайте вашего палача !

      Приходит палач. Мужик расстегивает ширинку, достаёт хозяйство. Палач ему:

      - Слушай,вроде ещё молодой,пригодится ещё, давай может руку,чего xep то рубить ?

      - Какой рубить ?!!! Соси давай !!! Денег ещё доxepa !!!

      15
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > afw13 10 апреля 2019, 21:33

      На акцию попал

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > afw13 10 апреля 2019, 21:50

      Посмеялся.

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 апреля 2019, 21:30

      Б л я 396 тысячи рублей? Е моё!!!

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Санёк 17 10 апреля 2019, 21:39

      Там компания из 5 или 6 человек, по 60к на нос, для мажоров ещё скромно очень даже

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Санёк 17 10 апреля 2019, 21:46

      Даже пересмотрел новости они прибыли в компании ещё 8 человек, т.е. 39к на нос. Скромненько плиз доходам)

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 10 апреля 2019, 21:51

      Бармен сказал 15 человек было.Я же говорил ,жмоты.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 10 апреля 2019, 20:52

      Судите по закону. Какая разница, кто сколько заработал. Они эти деньги не украли. Это менеджеры их платят, в том числе из-за лимита на легионеров и прочий прелести российского футбола.

      7
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      Рейтинг: +3609

      александр п 10 апреля 2019, 20:42

      Вы лучше видео к делу приобщите.Или сколько из страны в день вывозят.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 апреля 2019, 20:36

      интересно а сколько тратят депутаты когда выпивают в ресторанах или на курортах

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > Garrincha58 10 апреля 2019, 20:57

      эти гопники футболисты в сравнении с депутатами нищеброды, ведь там все государство оплачивает, по высшему разряду

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 апреля 2019, 20:31

      Всего лишь четыреста тысяч за неполные сутки,да ещё в деревянных? Нищеброды...

      0
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