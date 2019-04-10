В ночь преступления Кокорин и Мамаев потратили 396 тысяч

порция джемесона по цене бутылки, ну и наценки блин у них.
Прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева назвала сумму чека компании футболистов в «Кофемании» 8-го октября 2018 года.
Игроки «Зенита» и «Краснодара» потратили 264790 рублей. В чеке указаны спиртные напитки.
Напомним, в кафе Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Перед этим футболисты, брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протосовицкий избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.
Водитель Виталий Соловчук пострадал около стриптиз-клуба «Эгоист», где компания потратила 123410 и 8 750 рублей.
- Четверо были заключены под стражу в октябре. Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
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— Никита Камышев (@SkifFc) 10 апреля 2019 г.