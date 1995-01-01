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    Бундеслига лидирует по средней посещаемости за последние пять лет. РПЛ занимает 15-е место

    Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг прироста посещаемости за последние 15 лет, в который вошли 26-ти лиг со всего мира.

    На первом место расположился высший дивизион чемпионата Польши, где средняя посещаемость увеличилась на 47% – с 6 114 до 8 959 человек. Второе место принадлежит МЛС – 34% (с 15 920 до 21 358 человек), третье – второй немецкой Бундеслиге – 32% (с 14 211 до 18 814).

    Средняя посещаемость в РПЛ упала на 3% – с 11 990 до 11 650 человек).

    Кроме того, был составлен рейтинг средней посещаемость за период с 2013-го по 2018 год (в него вошел 51 чемпионат). Здесь лидирует немецкая Бундеслига – 43 302 зрителя, на втором месте АПЛ – 36 675 зрителей, замыкает тройку испанская Примера – 27 381 зрителей. РПЛ – 15-я с показателем 11 650 человек в среднем на матче.

    Лидер по средней посещаемости игр среди клубов за последние пять лет – дортмундская «Боруссия» (80 230 человека). Вторую строчку занимает «Манчестер Юнайтед» (75 218 человек), на третьем месте расположилась «Барселона» (74 876 человек).

    Ни один российских клуб не вошел в топ-50 по этому показателю.

    Источник: CIES Football Observatory

    CIES Football Observatory – международный центр спортивных исследований. Является независимой научно-образовательной организацией, расположенной в швейцарском городе Невшатель, которая занимается статистическими исследованиями вопросов, связанных с футболом. Был создан в 1995 году как совместное предприятие ФИФА, университета Невшателя и города и штата Невшатель.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1383

      Ubuntu 57 секунд назад

      Несколько клубов портят статистику всей лиги

      0
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      Рейтинг: +5554

      FanatSerj 6 минут назад

      Это хоккейная Казань и Динамо со своими Химками всё портит )))
      Вон учитесь у Ростова, сразу же за Зенитом и Спартаком идут, а сейчас как раз игра со вторыми и уже билетов нет, дальше Локо и Краснодар, опять Локо и под концовку еще и Зенит, еще и Спартак догоним ))

      1
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      Рейтинг: +2396

      dinar7777dinar 23 минуты назад

      Странно почему рфпл так мало зрителей )))))))

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