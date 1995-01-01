Бундеслига лидирует по средней посещаемости за последние пять лет. РПЛ занимает 15-е место

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг прироста посещаемости за последние 15 лет, в который вошли 26-ти лиг со всего мира.

На первом место расположился высший дивизион чемпионата Польши, где средняя посещаемость увеличилась на 47% – с 6 114 до 8 959 человек. Второе место принадлежит МЛС – 34% (с 15 920 до 21 358 человек), третье – второй немецкой Бундеслиге – 32% (с 14 211 до 18 814).

Средняя посещаемость в РПЛ упала на 3% – с 11 990 до 11 650 человек).

Кроме того, был составлен рейтинг средней посещаемость за период с 2013-го по 2018 год (в него вошел 51 чемпионат). Здесь лидирует немецкая Бундеслига – 43 302 зрителя, на втором месте АПЛ – 36 675 зрителей, замыкает тройку испанская Примера – 27 381 зрителей. РПЛ – 15-я с показателем 11 650 человек в среднем на матче.

Лидер по средней посещаемости игр среди клубов за последние пять лет – дортмундская «Боруссия» (80 230 человека). Вторую строчку занимает «Манчестер Юнайтед» (75 218 человек), на третьем месте расположилась «Барселона» (74 876 человек).

Ни один российских клуб не вошел в топ-50 по этому показателю.