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    «Ювентус» продлил контракт с Манджукичем

    «Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Марио Манджукичем.

    Новый договор с 32-летним футболистом рассчитан до июля 2021 года.

    • Хорват перешел в туринский клуб из «Атлетико» летом 2015 года за 21 миллион евро.
    • За все время форвард провел за бело-черных 159 игр, записав на свой счет 43 мяча и 24 голевые передачи.
    • В составе «Ювентуса» Манджукич стал трехкратным чемпионом Серии А, трижды выиграл Кубок Италии, дважды завоевал Суперкубок страны и вышел в финал Лиги чемпионов-2016/17.
    • Со сборной Хорватии нападающий стал серебряным призером чемпионата мира-2018.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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