«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем

«Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Марио Манджукичем.
Новый договор с 32-летним футболистом рассчитан до июля 2021 года.
- Хорват перешел в туринский клуб из «Атлетико» летом 2015 года за 21 миллион евро.
- За все время форвард провел за бело-черных 159 игр, записав на свой счет 43 мяча и 24 голевые передачи.
- В составе «Ювентуса» Манджукич стал трехкратным чемпионом Серии А, трижды выиграл Кубок Италии, дважды завоевал Суперкубок страны и вышел в финал Лиги чемпионов-2016/17.
- Со сборной Хорватии нападающий стал серебряным призером чемпионата мира-2018.
twit text
— JuventusFC (@juventusfc) 4 апреля 2019 г.