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    «Спартак» – лучшая команда последних шести туров РПЛ

    Матч 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1) стал для главного тренера «Спартака» Олега Кононова седьмым во главе команды в чемпионате России. Специалист набрал больше очков, чем Массимо Каррера три года назад в таком же количестве поединков.

    Также «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ последних шести туров. В них команда набрала 14 очков (см. таблицу ниже).

    • В совокупной таблице спартаковцы идут в зоне Лиги чемпионов – третьими.
    • Отставание от лидера – пять очков.
    • Ближайший соперник «Спартака» – ЦСКА (6 апреля).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +145

      coocoo 14 минут назад

      Спартак - худшая команда последних шестнадцати лет

      0
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      Рейтинг: +2450

      BarStep 19 минут назад

      ===«Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ последних шести туров=== Что за "загадочный" отрезок времени взят за основу? Тем более этот пресловутый шестой тур ещё не закончен... В 19г, сегодня доигрывается только 4-й тур... Странные ребятки на этом своем Premier Leque...

      0
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      Рейтинг: +16212

      oyabun 1 час назад

      Сегодня ЦСКА и Зенит дежурно выиграют свои матчи и всё изменится. Спартак снова окажется на 5-м месте. И какой толк от этой статистики? Тем более при такой иггре какую вчера показала команда.

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      Рейтинг: +2072

      RotBerg 1 час назад

      Низкий поклон судьям, )))

      1
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      Рейтинг: +512

      amazonaws 1 час назад

      Ледяхов: «Игра „Спартака“ не приносит удовлетворения»
      А Рейнгольду - "принесла"!!!
      Рейнгольд: "В некоторых эпизодах "Спартак" мне очень понравился".
      А вот и эпизоды, которые очень "понравились" Рейнгольду.
      1. Игра в исполнении "Спартака" при Кононове - какое-то недоразумение.
      2. С момента ухода Карреры команда стала играть только хуже.
      3. В игре в Ахматом "Спартак" ни одной грамотной позиционной атаки не совершил.
      4. Первый гол Ахмату привёз сам себе Семёнов, а удаление привёз Ахмату судья Лапочкин, согласно цены вопроса.
      В результате Спартаку удалось забить в большинстве, за счёт ГРУБЫХ ошибок в обороне Ахмата.
      5. Мелкадзе совершает подкат сзади, ПРЫГАЕТ в ноги , это чистая КРАСНАЯ карточка, но Лапочкин только жёлтую ему предъявил, хотя за аналогичные нарушения игроков других команд, судья сразу показывает им КРАСНУЮ!
      Несколько игроков в этом сезоне уже так удаляли, а спартаковских ироков прощают, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Для тех, кто хоть немного разбирается в футболе, всё это очевидно.
      6. Очень странное судейство Лапочкина... это позор!
      Дело не в удалении Семёнова, хотя по второй карточке есть вопросы.
      7. Во время всего матча было видно, что судейство Лапочкина идёт в одну сторону.
      За что наказываются игроки "Ахамата", за то же самое футболистов "Спартака" Лапочкин прощает, даже более тяжкие нарушения не фиксирует, карточки не даёт.
      8. Одинаковые моменты трактуются по-разному.
      9. В начале второго тайма непонятный офсайд зафиксировали у хозяев поля.
      10. Почему-то телевизионщики нормальных повторов моментов, где судьи приняли решение в пользу "Спартака", не дают.
      11. Два разных ТВ показа ПОВТОРОВ с участием Спартака и всех остальных команд.
      12. Федун телевизионщиков ПЕРЕКУПИЛ и вот вам результат.
      13. Составителей календаря чемпионата и сетки Кубка России под Спартак ПЕРЕКУПИЛ!
      Судей ПЕРЕКУПИЛ.
      14. А у Дюкова всё хорошо, только пива на стадионах не хватает.
      Вместо того, чтобы разбираться со скандальным судейством, Дюков ударился в рекламу ПИВА, чтобы спаивать молодёжь.
      Все эти 14 и многие другие эпизоды скандальной работы судьи Лапочкина НРАВЯТСЯ Рейнгольду!!!
      Лапочкин просто ВНАГЛУЮ засудил Ахмат, согласно цены вопроса.
      Лапочкина надо ОТСТРАНЯТЬ пожизненно от футбола, но он поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ!!!

      -2
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      Рейтинг: +2708

      александр п > amazonaws 1 час назад

      Спартак терпеть не можешь? Сколько предупреждений Спартак получил и сколько Терек?

      1
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      Рейтинг: +322

      rash1959 > amazonaws 28 минут назад

      у тебя свои слова есть, или только "копировать - вставить" умеешь?

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