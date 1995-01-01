«Спартак» – лучшая команда последних шести туров РПЛ

Спартак - худшая команда последних шестнадцати лет
Матч 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1) стал для главного тренера «Спартака» Олега Кононова седьмым во главе команды в чемпионате России. Специалист набрал больше очков, чем Массимо Каррера три года назад в таком же количестве поединков.
Также «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ последних шести туров. В них команда набрала 14 очков (см. таблицу ниже).
- В совокупной таблице спартаковцы идут в зоне Лиги чемпионов – третьими.
- Отставание от лидера – пять очков.
- Ближайший соперник «Спартака» – ЦСКА (6 апреля).