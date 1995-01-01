«Спартак» – лучшая команда последних шести туров РПЛ

Матч 21 тура РПЛ против «Ахмата» (3:1) стал для главного тренера «Спартака» Олега Кононова седьмым во главе команды в чемпионате России. Специалист набрал больше очков, чем Массимо Каррера три года назад в таком же количестве поединков.

Также «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ последних шести туров. В них команда набрала 14 очков (см. таблицу ниже).