Главные новости дня. Сульшер утвержден тренером «МЮ», Перес выделит «Реалу» 500 миллионов

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Сульшера главным тренером на постоянной основе.

L’Equipe: Перес выделит 500 миллионов на покупку Мбаппе, Азара и Погба.

Telegraph: АПЛ продаст права на трансляцию матчей за границей более чем за 4 миллиарда.

Буффон может летом завершить карьеру.

Стадион «Динамо» подаст заявку на проведение финала Кубка России-2018/19.

Гризманн хочет перейти в «Барселону» и готов пойти на понижение зарплаты.

«Чемпионат: Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром».

FOX: Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины.

«Бавария» отдала 115 миллионов за двух защитников. Все из-за новой трансферной политики