L’Equipe: Перес выделит 500 миллионов на покупку Мбаппе, Азара и Погба

барселона поперхнется...
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует укрепить состав мадридцев в летнее трансферное окно, чтобы вернуть их на лидирующие позиции в Европе.
Француз хочет видеть в команде нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, полузащитника «Челси» Эдена Азара и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Как сообщает AS со ссылкой на L’Equipe, президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить на приобретение троих игроков 500 миллионов евро.
- 11 марта Зидан возглавил «Реал» во второй раз в своей карьере.
- Ранее специалист руководил сливочными с января 2016-го по июнь 2018 года, выиграв с ними Примеру и трижды победив в Лиге чемпионов.