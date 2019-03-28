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    L’Equipe: Перес выделит 500 миллионов на покупку Мбаппе, Азара и Погба

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует укрепить состав мадридцев в летнее трансферное окно, чтобы вернуть их на лидирующие позиции в Европе.

    Француз хочет видеть в команде нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, полузащитника «Челси» Эдена Азара и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Как сообщает AS со ссылкой на L’Equipe, президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить на приобретение троих игроков 500 миллионов евро.

    • 11 марта Зидан возглавил «Реал» во второй раз в своей карьере.
    • Ранее специалист руководил сливочными с января 2016-го по июнь 2018 года, выиграв с ними Примеру и трижды победив в Лиге чемпионов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3816

      84aivengo 13 минут назад

      барселона поперхнется...

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      Рейтинг: +632

      CSKA471 19 минут назад

      Было бы васело

      0
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      Рейтинг: +7399

      DeStar 27 минут назад

      Не купят
      А так - примерно так и надо
      280 мбаппе,
      азар со своим контрактом не больше 100 итого 380
      и погба.. ну вот те же 120.
      Да. там всё плюс минус, но продажа какого бэйла эти +/- покроет.
      Но этого не будет, это и тупо и невозможно одновременно.
      Самый желанный мбаппе, как и самый тяжелый трансфер, ибо он крут, и справа у реала беда.
      Покупка азара означает, что зидан трындел асенсио, что он будет ключевым, и пожалуйста, вини садись на банку глубоку и не прогрессируй, оно того не стоит.
      Погба... не такой сменщик модрича нужен.. ох не такой. Лучше уж пьянич, да хоть перишич, канте, первый хорош в атакующей связки, последний как цепной пес, но есть каземиро. Бред. реал же там собирается и стадион делать и отель около него строить.. какие 500 лямов.. Только если продадут на лямов 250 какого бэйла, хамеса, бензема может. и так далее.

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      Рейтинг: +1771

      Dgad 32 минуты назад

      Что то не верится что Перес так раскошелится, Азара думаю купят и полузащитника какого нибудь еще, Погба врятли отпустят. Мбапе конечно если перейдет то Реалу очень круто повезет.

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      Рейтинг: +113

      99-й 38 минут назад

      Не хватит.

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