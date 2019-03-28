L’Equipe: Перес выделит 500 миллионов на покупку Мбаппе, Азара и Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует укрепить состав мадридцев в летнее трансферное окно, чтобы вернуть их на лидирующие позиции в Европе.

Француз хочет видеть в команде нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, полузащитника «Челси» Эдена Азара и хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает AS со ссылкой на L’Equipe, президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить на приобретение троих игроков 500 миллионов евро.