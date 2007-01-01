FOX: Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

Нападающий Гонсало Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

31-летний форвард «Челси» мотивировал решение желанием уделять больше внимания семье, сообщает FOX.

Игрок дебютировал за национальную команду в 2009 году. Он принял участие в шести крупных турнирах, включая ЧМ-2014, на котором аргентинцы дошли до финала, но уступили сборной Германии со счетом 0:1. С Игуаином в составе аргентинцы также выиграли серебро на Кубка Америки-2015 и -2016.

С 75-ти играх за сборную нападающий забил 35 мячей.