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    FOX: Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

    Нападающий Гонсало Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

    31-летний форвард «Челси» мотивировал решение желанием уделять больше внимания семье, сообщает FOX.

    Игрок дебютировал за национальную команду в 2009 году. Он принял участие в шести крупных турнирах, включая ЧМ-2014, на котором аргентинцы дошли до финала, но уступили сборной Германии со счетом 0:1. С Игуаином в составе аргентинцы также выиграли серебро на Кубка Америки-2015 и -2016.

    С 75-ти играх за сборную нападающий забил 35 мячей.

    • «Челси» арендовал футболиста у «Ювентуса» сроком до конца сезона.
    • Первую половину сезона он провел в аренде в «Милане».
    • Забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 32 играх сезона на клубном уровне.

    Источник: FOX Sports

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