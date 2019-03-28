Telegraph: АПЛ продаст права на трансляцию матчей за границей более чем за 4 миллиарда  

По информации The Telegraph, АПЛ заключит новый контракт по продаже телевизионных прав на показ матчей лиги за границей на сумму более чем 4 миллиарда фунтов стерлингов. Это на 25% больше предыдущей сделки. При этом изменится распределение средств от трансляций между топ-6 и остальными клубами.

В настоящее время команды Премьер-лиги получают 40,7 миллиона фунтов в год от продажи трансляций, независимо от их положения в лиге. Изменения состоят в том, что теперь каждый клуб будет гарантированно получать по крайней мере такую же сумму, а излишек от нынешних 3,3 миллиарда будет распределен по принципу позиции, занимаемой командами в таблице.

Таким образом, если предположить, что общая сумма от продажи зарубежных прав составит 4,05 миллиарда фунтов, каждая команда из нижней части (с 11-го по 20-е место) получит дополнительно 1,19 миллионов в год (в общей сложности 41,9 миллиона). Клуб, занявший 10-ю строчку, заработает дополнительно 13,09 миллиона (общая сумма – 53,8 миллиона). Победитель турнира получит дополнительно 23,8 миллиона за сезон и общую сумму в размере 74,5 миллиона.

Увеличение стоимости иностранных прав с 3,3 миллиарда фунтов до чуть более 4 миллиардов означает, что общая стоимость прав на трансляцию АПЛ будет по-прежнему расти. В период с 2016-го по 2019 год общая сумма составила 8,6 миллиарда, а в период с 2019-го по 2022 год она достигнет примерно 9 миллиардов.