Стадион «Динамо» подаст заявку на проведение финала Кубка России-2018/19

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский сообщил, что динамовский стадион «ВТБ Арена» собирается побороться за право проведения финала Кубка России в этом сезоне.

Заключительная игра турнира пройдет 22 мая.

– Для нас будет большой честью, если наш стадион выберут в качестве площадки для проведения столь престижного события.

– Значит, будете подавать заявку?

– Конечно.

– Не смущает, что в финале не будет «Динамо»? Болельщики не возмутятся?

– Финал Кубка – это достойный вариант для открытия нашего уникального сооружения. Приносим извинения болельщикам за то, что не получилось открыть арену в запланированный срок. Но если наш стадион получит право принять финал Кубка, то, думаю, болельщики «Динамо» будут только гордиться тем, что именно на их домашней площадке пройдет такая значимая игра. Финал Кубка стал бы очень ярким моментом в новой истории динамовского стадиона.