Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Стадион «Динамо» подаст заявку на проведение финала Кубка России-2018/19

    Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский сообщил, что динамовский стадион «ВТБ Арена» собирается побороться за право проведения финала Кубка России в этом сезоне.

    Заключительная игра турнира пройдет 22 мая.

    – Для нас будет большой честью, если наш стадион выберут в качестве площадки для проведения столь престижного события.

    – Значит, будете подавать заявку?

    – Конечно.

    – Не смущает, что в финале не будет «Динамо»? Болельщики не возмутятся?

    – Финал Кубка – это достойный вариант для открытия нашего уникального сооружения. Приносим извинения болельщикам за то, что не получилось открыть арену в запланированный срок. Но если наш стадион получит право принять финал Кубка, то, думаю, болельщики «Динамо» будут только гордиться тем, что именно на их домашней площадке пройдет такая значимая игра. Финал Кубка стал бы очень ярким моментом в новой истории динамовского стадиона.

    • Открытие стадиона «Динамо» должно было состояться 10 марта матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1), но из-за неудовлетворительного качества поля бело-голубым запретили проводить игру на «ВТБ Арене».
    • Недавно стало известно, что в ближайшее время на арене произойдет замена газона.
    • Место проведения финала Кубка России будет выбрано на ближайшем исполкоме РФС, который запланирован на первую половину апреля.
    • В полуфиналах соревнований «Урал» сыграет с «Арсеналом», а «Локомотив» встретится с «Ростовом». Первые игры пройдут 3 апреля, ответные – 15 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9981

      bset 1 минуту назад

      Сказочники. Проводить финал на стадионе, на котором до этого вряд ли хотя бы один матч успею провести. Хотя в России всякое возможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4581

      KLIM777 22 минуты назад

      Вот это и будет первый матч на новом стадионе))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru