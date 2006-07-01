Гол Месси в 2007 году – лучший в истории «Барселоны» по мнению болельщиков

Лучший в истории, что тут скажешь...
Пресс-служба «Барселоны» представила результаты голосования «Лучший гол в истории клуба».
В финальном раунде болельщики выбирали между тремя голами нападающего Лионеля Месси и мячом полузащитника Серхи Роберто.
Номинацию выиграл Месси с голом в ворота «Хетафе» в Кубке Испании сезона-2006/07 (5:2; 5:6 по сумме). Аргентинец получил мяч на своей половине поля «Камп Ноу» и, обыграв пятерых соперников, отправил его в пустые ворота.
- Месси дебютировал за основу каталонцев в 2003 году.
- В январе забил 400-й гол за клуб, в составе которого выиграл 5 «Золотых мячей».
- У Месси 33 трофея с сине-гранатовыми и 11 званий лучшего игрока Аргентины.