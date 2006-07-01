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    Гол Месси в 2007 году – лучший в истории «Барселоны» по мнению болельщиков

    Пресс-служба «Барселоны» представила результаты голосования «Лучший гол в истории клуба».

    В финальном раунде болельщики выбирали между тремя голами нападающего Лионеля Месси и мячом полузащитника Серхи Роберто.

    Номинацию выиграл Месси с голом в ворота «Хетафе» в Кубке Испании сезона-2006/07 (5:2; 5:6 по сумме). Аргентинец получил мяч на своей половине поля «Камп Ноу» и, обыграв пятерых соперников, отправил его в пустые ворота.

    • Месси дебютировал за основу каталонцев в 2003 году.
    • В январе забил 400-й гол за клуб, в составе которого выиграл 5 «Золотых мячей».
    • У Месси 33 трофея с сине-гранатовыми и 11 званий лучшего игрока Аргентины.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии1
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      fine500 1 минуту назад

      Лучший в истории, что тут скажешь...

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