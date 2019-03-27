Дюгарри: «Я бы продал Неймара и пригласил троих-четверых сильных игроков»

Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что «ПСЖ» стоит задуматься о продаже бразильского нападающего Неймара.

«Я бы продал его. На трансфере Неймара можно заработать 250 миллионов евро и сэкономить на зарплате, пригласив вместо него троих-четверых сильных игроков. Однако я, безусловно, не продавал бы его, если в качестве замены нашел бы только футболистов уровнем ниже», – сказал Дюгарри.