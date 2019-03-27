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    Дюгарри: «Я бы продал Неймара и пригласил троих-четверых сильных игроков»

    Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что «ПСЖ» стоит задуматься о продаже бразильского нападающего Неймара.

    «Я бы продал его. На трансфере Неймара можно заработать 250 миллионов евро и сэкономить на зарплате, пригласив вместо него троих-четверых сильных игроков. Однако я, безусловно, не продавал бы его, если в качестве замены нашел бы только футболистов уровнем ниже», – сказал Дюгарри.

    • «ПСЖ» купил Неймара в 2017 году у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Зарплата футболиста составляет около 37 миллионов евро в год.
    • Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2137

      panmon 33 минуты назад

      Как за 250 Лямов найти 3 футболистов уровнем не ниже Неймара? Сейчас любой нормальный игрок стоит 80 (т.е. ровно треть)

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