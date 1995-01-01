Сумоист Маргиев: «У футболистов сборной России незаслуженно большие зарплаты»

Победитель чемпионатов мира по сумо Василий Маргиев прокомментировал получение игроками сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта после чемпионата мира-2018. Россияне дошли до 1/4 финала.

«Футболисты на чемпионате мира принесли нашим гражданам большую радость, поэтому я не против. Конечно, в других видах спорта звание заслуженного мастера спорта даeтся очень тяжело, за многолетний труд и колоссальные заслуги, а не за один турнир. Но я не жадный, если им дали, значит так должно быть.

Мы тоже всей командой болели за них на чемпионате мира, хотя у них и незаслуженно большие зарплаты. Но я стараюсь чужих денег не считать, это ни к чему», – сказал Маргиев.