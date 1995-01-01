В Уэльсе футболиста обвинили в том, что он намеренно въехал в толпу подростков на автомобиле

Власти Уэльса обвиняли футболиста «Маргэма» Ли Тейлора в намеренном наезде на группу подростков.

В апреле 2018 года «Маргэм» проиграл «Корнелли» со счетом 0:5. После окончания встречи несколько молодых болельщиков «Корнелли» начали подшучивать над Тейлором по этому поводу на автостоянке возле поля.

Игрок разозлился и въехал в компанию из 11-ти подростков на автомобиле BMW. В результате этого все они были госпитализированы.

Суд обвиняет Тейлора в опасном вождении и нанесении тяжких телесных повреждений. Футболист отрицает свою вину.