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    В Уэльсе футболиста обвинили в том, что он намеренно въехал в толпу подростков на автомобиле

    Власти Уэльса обвиняли футболиста «Маргэма» Ли Тейлора в намеренном наезде на группу подростков.

    В апреле 2018 года «Маргэм» проиграл «Корнелли» со счетом 0:5. После окончания встречи несколько молодых болельщиков «Корнелли» начали подшучивать над Тейлором по этому поводу на автостоянке возле поля.

    Игрок разозлился и въехал в компанию из 11-ти подростков на автомобиле BMW. В результате этого все они были госпитализированы.

    Суд обвиняет Тейлора в опасном вождении и нанесении тяжких телесных повреждений. Футболист отрицает свою вину.

    Источник: Wales Online

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