Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби, «МЮ» впервые проиграл в АПЛ при Сульшере

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На стадионе «Тоттенхэма» стоимостью 1 миллиард не оставили места для разбега при угловых.

Фанаты «Луча» и «СКА-Хабаровск» подрались во Владивостоке. Полиции использовала оружие.

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