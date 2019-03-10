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    «МЮ» проиграл в АПЛ впервые при Сульшере

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» в матче 30-го тура АПЛ (0:2). Это 13-й матч «МЮ» в лиге под руководством Уле-Гуннара Сульшера и первое поражение.

    1. «Кардифф» (5:1)
    2. «Хаддерсфилд» (3:1)
    3. «Борнмут» (4:1)
    4. «Ньюкасл» (2:0)
    5. «Тоттенхэм» (1:0)
    6. «Брайтон» (2:1)
    7. «Бернли» (2:2)
    8. «Лестер» (1:0)
    9. «Фулхэм» (3:0)
    10. «Ливерпуль» (0:0)
    11. «Кристал Пэлас» (3:1)
    12. «Саутгемптон» (3:2).
    13. «Арсенал» (0:2).

    Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду в декабре после отставки Жозе Моуринью.

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2019 21:29
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 12:02

      Когда то это должно было случиться.

      2
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      Рейтинг: +110

      Baich 10 марта 2019, 22:56

      Ну ничего! Мы только входим в ритм побед!!!Это только начало !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 10 марта 2019, 22:53

      это им ответка за везение в матче с псж. вечно везти не может

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 10 марта 2019, 21:52

      еще с МС тяжелая игра будет

      14
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      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > portero 10 марта 2019, 22:23

      Там без вариантов МС просто прижмет Юнайтед и там гол

      4
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    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 10 марта 2019, 21:46

      блин, после прихода Уле, два раза поставил на МЮ, и оба этих раза они проиграли((
      ради успеха команды, не буду больше на них ставить))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > jengais 10 марта 2019, 21:51

      понятно кто виноват в поражениях

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      jengais > portero 10 марта 2019, 23:12

      вот и я об этом))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан > jengais 10 марта 2019, 23:38

      мой знакомый всегда ставит на поражение МЮ, выиграют рад за любимую команду, проиграют, получает деньги :)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 марта 2019, 21:35

      Не справедливо... Уйма моментов, хорошая игра, перекладина, штанга и отскоки Арсенала... Да ещё и судейка левый пендаль нарисовал... В таких матчах, где удача от тебя отвернулась, трудно что-то поделать, даже не смотря на гораздо лучшую игру, чем у соперника, который создал один голевой момент за весь матч, забил с привоза Де хеа!!! (когда такое было?!), забил с левого пендаля от продажного судейки Мосса. Добавить нечего. Просто несправедливая фигня.

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > ivanthebest 10 марта 2019, 21:50

      должно вернутся, или вернулось за фарт в прошлой игре

      13
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      Рейтинг: +4454

      Snek > ivanthebest 10 марта 2019, 23:04

      Если только за последние 10 лет вспомнить матчи МЮ и Арсенала, там по твоей логике почти весь судейский комитет продажный либо Арсеналу, либо МЮ. Ошибся судья, согласен, пенальти можно было не ставить. Но никакой продажности в этом нету.
      Кстати Мосс в своё время не поставил пенальти в ворота соперника Арсенала, когда была игрока рукой, он просто не увидел, а ещё дал жёлтую карточку Ван Перси за то, что тут спорил с ним.

      3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > ivanthebest 11 марта 2019, 01:32

      Карма - ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 марта 2019, 21:31

      Ну что скажешь, видать Арсенал остановил машину которую не имел тормозов

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Санёк 17 10 марта 2019, 22:09

      Далбич это твой мозг тормоз

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > BARCLAYS_APL 10 марта 2019, 23:23

      ты не ты когда проиграла твоя команда,ты как думал? вечно хотел побеждать? мозгами шевели,не когда того не быт,надо уметь проигрывать,да пошел ты со своей командой

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 10 марта 2019, 21:31

      Конечно проигрырают деградировали пасы бог знает куда давали сонные движение короче как из начально говорил Зидан строго без исключение.

      -2
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