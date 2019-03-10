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    Бывшая девушка Адама Джонсона сделала аборт после ареста англичанина за совращение малолетней. Он может выйти в марте

    Издание Daily Mail опубликовало интервью со Стэйси Флаундерс – бывшей девушкой экс-футболиста сборной Англии Адама Джонсона, который в марте 2016 года был осужден на шесть лет за совращение малолетней.

    Англичанка сообщила, что сделала аборт после вынесения Джонсону приговора.

    «Учитывая все, что происходило вокруг, я не могла родить этого ребенка. Ситуация разбила мне сердце и не оставила выбора.

    Его можно простить. Но я никогда не забуду, что он сделал», – цитирует Флаундерс источник.

    • На суде бывший Джонсон подтвердил информацию о половом акте с 15-летней.
    • Сообщалось о насилии со стороны заключенных в отношении экс-футболиста «Мидлсбро», «Манчестер Сити» и «Сандерленда».
    • В апреле 2017 года в результате нападения он получил травму лица и был переведен в тюрьму повышенной комфортности.
    • В сентябре 2018 года сестра экс-футболиста Фэй поздравила сына с днем рождения в твиттере, добавив «В следующем году в это время дядя Адам будет с нами. Осталось 6 месяцев».
    • По информации The Sun, у 31-летнего Джонсона есть предложения от клубов из Индии и Китая.

    Источник: Daily Mail

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    10.03.2019 11:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 марта 2019, 13:01

      а ребёнок то причём?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 10 марта 2019, 12:45

      Я так догадался, Что в Индии и Китае разрешены. Аборты .
      КУДА ВЫ ПЛОДИТЕСЬ !?!?!?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2019, 12:40

      Мерзкая ситуация, мерзкая информация.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 марта 2019, 12:04

      ОБЪЯВЛЕНИЕ : " Бомбардиру точно нужен сотрудник по поиску новостей.Футбольных".

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 марта 2019, 11:54

      Да ладно, просто поняла, что если парень сядет на кичу - алиментов она не увидит

      3
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