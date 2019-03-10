Бывшая девушка Адама Джонсона сделала аборт после ареста англичанина за совращение малолетней. Он может выйти в марте

а ребёнок то причём?
Издание Daily Mail опубликовало интервью со Стэйси Флаундерс – бывшей девушкой экс-футболиста сборной Англии Адама Джонсона, который в марте 2016 года был осужден на шесть лет за совращение малолетней.
Англичанка сообщила, что сделала аборт после вынесения Джонсону приговора.
«Учитывая все, что происходило вокруг, я не могла родить этого ребенка. Ситуация разбила мне сердце и не оставила выбора.
Его можно простить. Но я никогда не забуду, что он сделал», – цитирует Флаундерс источник.
- На суде бывший Джонсон подтвердил информацию о половом акте с 15-летней.
- Сообщалось о насилии со стороны заключенных в отношении экс-футболиста «Мидлсбро», «Манчестер Сити» и «Сандерленда».
- В апреле 2017 года в результате нападения он получил травму лица и был переведен в тюрьму повышенной комфортности.
- В сентябре 2018 года сестра экс-футболиста Фэй поздравила сына с днем рождения в твиттере, добавив «В следующем году в это время дядя Адам будет с нами. Осталось 6 месяцев».
- По информации The Sun, у 31-летнего Джонсона есть предложения от клубов из Индии и Китая.