Бывшая девушка Адама Джонсона сделала аборт после ареста англичанина за совращение малолетней. Он может выйти в марте

Издание Daily Mail опубликовало интервью со Стэйси Флаундерс – бывшей девушкой экс-футболиста сборной Англии Адама Джонсона, который в марте 2016 года был осужден на шесть лет за совращение малолетней.

Англичанка сообщила, что сделала аборт после вынесения Джонсону приговора.

«Учитывая все, что происходило вокруг, я не могла родить этого ребенка. Ситуация разбила мне сердце и не оставила выбора.

Его можно простить. Но я никогда не забуду, что он сделал», – цитирует Флаундерс источник.