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    Фанаты «Луча» и «СКА-Хабаровск» подрались во Владивостоке. Полиции использовала оружие

    Сегодня во Владивостоке произошла потасовка болельщиков «Луча» и «СКА-Хабаровск» сообщает Vl.ru.

    Конфликт случилась возле стадиона «Динамо». Словесная перепалка двух групп людей, предположительно футбольных фанатов, переросла в массовую драку. К месту столкновения прибыли полицейские. Чтобы остановить драку, работники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

    Полицейские задержали троих участников инцидента. В отношении жителей Владивостока 31, 20 и 19 лет составлены протоколы об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

    Как сообщает источник, в другом месте произошла еще одна массовая драка болельщиков. Информации о количестве ее участников и обстоятельствах нет.

    «Луч» проиграл «СКА-Хабаровск» со счетом 0:2 в матче 26-го тура ФНЛ.

    ВИДЕО

    Источник: Vl.ru

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    10.03.2019 15:43
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