Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. «Ростов» и «Арсенал» голов не забили

    «Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ. Команды голов не забили.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 0:0

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Еременко, Попов (Шомуродов, 67), Зуев (Ионов, 75), Сигурдарсон (Зайнутдинов, 77).

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Хагуш, 77), Бакаев, Костадинов, Ожегович (Кангва, 46).

    Предупреждения: Сигурдарсон, 21; Еременко, 83; Новосельцев, 90+4 – Бакаев, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2019 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 10 марта 2019, 16:57

      Нихрена не удивительно.
      Все кто мог потенциально забивать, что у Ростова, что у Рубина в разное время на корню скуплены за "народное достояние"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 10 марта 2019, 16:32

      ростов всё равно лучший.верим в команду

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 10 марта 2019, 16:23

      Ростсельмаш, так ведь теперь надо Кубок забирать!
      А то как же?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      богатяновский 10 марта 2019, 16:23

      как ростов играл не понравилось желание вроде есть но много ошибался сумбур неточные передачи пасы назад навесы в никуда в защите тоже надо повнимательнее надо работать иначе будет проблематично

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 10 марта 2019, 16:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Арсенал потерял очки....

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > _Marqella_ 10 марта 2019, 16:15

      сосочка пришла к нам брысь отсюда иди у бомжей соси

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +292

      Fireman-100 > _Marqella_ 10 марта 2019, 16:25

      очко потеряла ты!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 10 марта 2019, 16:13

      Мне одному беспокойно за положение дел у Ростова?
      Игроки есть, результата нет! Это седьмая безвыигрышная игра в РПЛ. Мне очень кажется это странным!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > geroin161 10 марта 2019, 16:20

      Скорее всего, цель - Кубок и ЛЕ. Надеюсь, так и будет!
      С ув.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 > GoLenaStop 10 марта 2019, 16:42

      А что лучше? Кубок или вылететь в ФНЛ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 10 марта 2019, 16:08

      И судья с...а... люберцы...то млин малаховка...то эта станция такая дибуны или ямская... 3 горпчичника против 1-го и фол на Новосёле не увидел...офуительно судим...чо тула золото ЛЧ брать должна через неделю?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > ЗЖМ 10 марта 2019, 16:14

      дядька в чёрном три дараз

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2019, 16:05

      Ростов сегодня окончательно выпал из борьбы за пятерку... Жаль, я надеялся, что они все-таки включатся и помогут Зениту и Краснодару в борьбе с гегемонией московских клубов в РПЛ..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 10 марта 2019, 16:00

      червиченко что закономерно ты мразь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 10 марта 2019, 15:59

      почему судьи делают результат и им ни чего за это не бывает.если бы это был спартак то шуму подняли бы дохера.а так будут все молчать за ** али****уже

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11