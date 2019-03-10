РПЛ. «Ростов» и «Арсенал» голов не забили

Нихрена не удивительно.
Все кто мог потенциально забивать, что у Ростова, что у Рубина в разное время на корню скуплены за "народное достояние"
«Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ. Команды голов не забили.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 0:0
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Еременко, Попов (Шомуродов, 67), Зуев (Ионов, 75), Сигурдарсон (Зайнутдинов, 77).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Хагуш, 77), Бакаев, Костадинов, Ожегович (Кангва, 46).
Предупреждения: Сигурдарсон, 21; Еременко, 83; Новосельцев, 90+4 – Бакаев, 66.