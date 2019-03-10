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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Динамо», Джикия забил гол

    «Спартак» обыграл «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Георгий Джикия.

    «Спартак» с 32 очками занимает четвертую строчку в таблице. «Динамо» с 23 очками идет десятым.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Джикия, 16.

    «Динамо»: Шунин, Козлов (Морозов, 65), Шунич, Евгеньев, Хольмен, Рауш (Марков, 70), Жоаозиньо, Соу, Черных (Кардозу, 46), Тетте, Луценко.

    «Спартак»: Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 90), Ханни (Ташаев, 83), Зе Луиш, Мелкадзе (Адриано, 52).

    Предупреждения: Соу, 15; Евгеньев, 84 – Гулиев, 56; Айртон, 69; Джикия, 77; Адриано, 80; Зе Луиш, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2019 20:57
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 марта 2019, 18:28

      Как бы не складывалась игра... Всех КБ с победой!!!
      Качество игры оставляет желать лучшего, хотя моментами есть проблески.
      Аиртон, конечно, вместо Комбарова на левом фланге это огромный плюс))

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 марта 2019, 09:29

      Наверное,летом,опять сменят тренера

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 11 марта 2019, 06:01

      Пфф началась чр помойка

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 марта 2019, 05:27

      Динамо грамотно выстроило оборонительные порядки и неплохо,особенно в втором тайме,атаковало.Самую малость не хватило чтобы забить.Не повезло.Спартаку на мой взгляд не хватает созидателя в середине поля.Эту зону красно-белые уступили оппонентам.Отсюда и напряги в атакующих действиях.Первый тайм был за нами,а вот второй наши откровенно провалили.Если бы не героическая игра Джикии,результат мог бы быть иным.В общем дерби состоялось.Ничья скорее всего была бы более закономерным итогом.Хорошо что всё хорошо закончилось! С победой Спартак!

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 11 марта 2019, 00:08

      А ведь Арсенал до сих пор играет строго по наигранной модели.Причем уровень исполнителей определенно ниже

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 марта 2019, 23:26

      Вот уже который матч возникает вопрос - А нужно ли было увольнять Карреру осенью???

      6
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Владислав Vlad 11 марта 2019, 00:51

      Ну вот и еще один задался этим вопросом ((( , жаль что ты не Федун и эта мысль тебя посетила поздновато )))

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > VVM1964 11 марта 2019, 23:09

      Этот вопрос я задавал изначально. И вопрос этот к тем, кто здесь постоянно гнал на Карреру и восхвалял Иуду.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 марта 2019, 23:11

      Капитан забил и спас. Вот и вопрос - кому капитанить.)))

      4
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Владислав Vlad 10 марта 2019, 23:17

      Лично для меня это не вопрос .

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > VVM1964 10 марта 2019, 23:25

      Вопрос к футболистам Спартака, которые голосили за №8.

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Владислав Vlad 11 марта 2019, 00:53

      Не думаю , что это было их искреннее желание (

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 марта 2019, 22:10

      Ну не видать пока не какой Работы Кононова,,,,,,выбор состав если только,,,,в игре один сумбур,,,,

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 10 марта 2019, 21:59

      без валидола ну никак не могут !!!

      3
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 10 марта 2019, 21:58

      УЖАС !

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