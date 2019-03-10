РПЛ. «Спартак» обыграл «Динамо», Джикия забил гол

Как бы не складывалась игра... Всех КБ с победой!!!
Качество игры оставляет желать лучшего, хотя моментами есть проблески.
Аиртон, конечно, вместо Комбарова на левом фланге это огромный плюс))
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Георгий Джикия.
«Спартак» с 32 очками занимает четвертую строчку в таблице. «Динамо» с 23 очками идет десятым.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Джикия, 16.
«Динамо»: Шунин, Козлов (Морозов, 65), Шунич, Евгеньев, Хольмен, Рауш (Марков, 70), Жоаозиньо, Соу, Черных (Кардозу, 46), Тетте, Луценко.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий, 90), Ханни (Ташаев, 83), Зе Луиш, Мелкадзе (Адриано, 52).
Предупреждения: Соу, 15; Евгеньев, 84 – Гулиев, 56; Айртон, 69; Джикия, 77; Адриано, 80; Зе Луиш, 83.
«Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби