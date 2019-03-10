«Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби

Много борьбы и всего лишь один гол.

Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» разочаровало первых сразу по двум причинам. Первая: хозяевам не удалось сыграть на новом стадионе, а «Арена Химки» (на которой в итоге и прошла игра) даже не был заполнен до конца. Вторая: «Динамо» проиграло принципиальному сопернику и прервало серию из трех встреч РПЛ без поражений.

Мы же подвели главные итоги дерби, в котором было много борьбы, ошибок и ненужных желтых карточек.

• Перед матчем проскочила информация о том, что Луис Адриано пропустит игру из-за травмы. Оказалось, что Адриано все же попал в заявку, но остался в запасе (он появился на поле во втором тайме). Кононов провел интересную ротацию и перешел с одной схемы на другую. «Спартак» вышел на поле с расстановкой 4+2+3+1, которую до этого наигрывал Каррера, с одним единственным нападающем – Зе Луишем. Кроме того, еще одним удивлением в заявке «Спартака» стала пара фланговых полузащитников – Мелкадзе и Мельгарехо.

• «Динамо» удивило схемой с тремя центральными защитниками. Правда, усиленная оборона не особо помогла команде. Динамовцы не успевали за атаками соперника – 80% выпадов «Спартака» в первом тайме закончились ударами по воротам (всего их было 6, 4 из них полетели в створ).

• Главный минус первого тайма для «Динамо» – провал в центре поля. Самба Соу, который привез голевой штрафной, нарушил правила 5 раз – больше, чем любой другой футболист за стартовые 45 минут.

• «Спартак» грамотно пресекал все атаки «Динамо». Спустя час игры у хозяев было только 4 удара и ни один из них не полетел в створ. Первый раз динамовцы действительно потревожили Селихова на 70-й минуте. Тогда Селихов не очень удачно вышел из ворот, Луценко же воспользовался ситуацией и попытался переправить мяч в пустые ворота. «Спартак» выручил Джикия, вовремя подстраховавший своего вратаря.

• «Спартак» очень сдал с 60 по 80 минуту. За это время гости пропускали резкие выпады соперника и не создали ни один опасный момент. Зато они: а) Пропустили удар, который полетел в перекладину; б) Пропустили удар Луценко, в котором выручил Джикия; в) Разрешили динамовцам создать еще несколько опасных моментов. К примеру, эпизод с ударом Морозова, который после розыгрыша углового почему-то оказался совсем один.

• В этом матче была куча желтых карточек, полученных за неспортивное поведение: Джикия, который зачем-то трогал флажок лайнсмена, Зе Луиш, который треснул по лицу Шуничу, и другие.

• «Спартак», несмотря на то что позволял сопернику создавать некоторые моменты, практически полностью переиграл «Динамо», если сравнивать игроков по позициям. К примеру, эталонной борьбой можно считать игру Рассказова против Жоазиньо. Полузащитник сделал семь забеганий на своем фланге и только одно из них завершилось передачей в штрафную. Все остальные заблокировал Рассказов.

Что из этого

«Спартак» преобразился, если сравнивать его с играми против «Урала» и «Краснодара». У Кононова – минимум потерь на протяжении большей части матча, максимум заблокированных действий соперника. За счет этого получилось реализовать один эпизод и удержать голевое преимущество до конца. Единственный момент, за который можно предъявить команде Кононова – большое количество желтых карточек. Из-за перебора предупреждений важнейший матч с «Зенитом» пропустят Гулиев и Зе.

«Динамо» же проиграло по делу. Казалось, что Хохлов просто выбрал ошибочную тактику на игру. Ему не хватило игроков в середине поля (в этой зоне «Спартак» выиграл 71% из общего числа выигранных единоборств) и завершающего удара. Кроме того, «Динамо» поздно проснулось: провалив первый тайм, они начали создавать моменты только примерно с 70-й минуты. Этого не было достаточно, чтобы добыть хотя бы ничью.

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