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    «Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби


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    Голосов: 11
    10.03.2019 21:15
    Много борьбы и всего лишь один гол.

    Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» разочаровало первых сразу по двум причинам. Первая: хозяевам не удалось сыграть на новом стадионе, а «Арена Химки» (на которой в итоге и прошла игра) даже не был заполнен до конца. Вторая: «Динамо» проиграло принципиальному сопернику и прервало серию из трех встреч РПЛ без поражений.

    Мы же подвели главные итоги дерби, в котором было много борьбы, ошибок и ненужных желтых карточек.

    • Перед матчем проскочила информация о том, что Луис Адриано пропустит игру из-за травмы. Оказалось, что Адриано все же попал в заявку, но остался в запасе (он появился на поле во втором тайме). Кононов провел интересную ротацию и перешел с одной схемы на другую. «Спартак» вышел на поле с расстановкой 4+2+3+1, которую до этого наигрывал Каррера, с одним единственным нападающем – Зе Луишем. Кроме того, еще одним удивлением в заявке «Спартака» стала пара фланговых полузащитников – Мелкадзе и Мельгарехо.

    • «Динамо» удивило схемой с тремя центральными защитниками. Правда, усиленная оборона не особо помогла команде. Динамовцы не успевали за атаками соперника – 80% выпадов «Спартака» в первом тайме закончились ударами по воротам (всего их было 6, 4 из них полетели в створ).

    • Главный минус первого тайма для «Динамо» – провал в центре поля. Самба Соу, который привез голевой штрафной, нарушил правила 5 раз – больше, чем любой другой футболист за стартовые 45 минут.

    • «Спартак» грамотно пресекал все атаки «Динамо». Спустя час игры у хозяев было только 4 удара и ни один из них не полетел в створ. Первый раз динамовцы действительно потревожили Селихова на 70-й минуте. Тогда Селихов не очень удачно вышел из ворот, Луценко же воспользовался ситуацией и попытался переправить мяч в пустые ворота. «Спартак» выручил Джикия, вовремя подстраховавший своего вратаря.

    • «Спартак» очень сдал с 60 по 80 минуту. За это время гости пропускали резкие выпады соперника и не создали ни один опасный момент. Зато они: а) Пропустили удар, который полетел в перекладину; б) Пропустили удар Луценко, в котором выручил Джикия; в) Разрешили динамовцам создать еще несколько опасных моментов. К примеру, эпизод с ударом Морозова, который после розыгрыша углового почему-то оказался совсем один.

    • В этом матче была куча желтых карточек, полученных за неспортивное поведение: Джикия, который зачем-то трогал флажок лайнсмена, Зе Луиш, который треснул по лицу Шуничу, и другие.

    • «Спартак», несмотря на то что позволял сопернику создавать некоторые моменты, практически полностью переиграл «Динамо», если сравнивать игроков по позициям. К примеру, эталонной борьбой можно считать игру Рассказова против Жоазиньо. Полузащитник сделал семь забеганий на своем фланге и только одно из них завершилось передачей в штрафную. Все остальные заблокировал Рассказов.

    Что из этого

    «Спартак» преобразился, если сравнивать его с играми против «Урала» и «Краснодара». У Кононова – минимум потерь на протяжении большей части матча, максимум заблокированных действий соперника. За счет этого получилось реализовать один эпизод и удержать голевое преимущество до конца. Единственный момент, за который можно предъявить команде Кононова – большое количество желтых карточек. Из-за перебора предупреждений важнейший матч с «Зенитом» пропустят Гулиев и Зе.

    «Динамо» же проиграло по делу. Казалось, что Хохлов просто выбрал ошибочную тактику на игру. Ему не хватило игроков в середине поля (в этой зоне «Спартак» выиграл 71% из общего числа выигранных единоборств) и завершающего удара. Кроме того, «Динамо» поздно проснулось: провалив первый тайм, они начали создавать моменты только примерно с 70-й минуты. Этого не было достаточно, чтобы добыть хотя бы ничью.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 11
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 марта 2019, 13:59

      Ну деградируя то же можно сказать преобразился... Я уже и не припомню, когда Спартак с такой скорость катился вниз в игровом плане, наверно при Гуренко

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 11 марта 2019, 13:13

      Господа владельцы сайта где таких чудаков находите?
      Автору статьи лучше освещать Дом 2.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 марта 2019, 11:46

      не понятно, как играть с зенитом, если те играют так же - закидушки на азмуна...а хорошего нет пока ни чего в игре

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 11 марта 2019, 10:09

      Впереди зенит, а там через тур ЦСКА с Ростовом. С такой игрой еще и успеют из 5ки вылететь

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 марта 2019, 09:45

      Что там хорошего кроме трех очков для Спртака хз, Динамо очень слабо по составу и место занимаемое в чемпионате об этом как раз говорит, особенно это было видно в этой игре где комбинацию из 3-х, 4-х пасов разыграть не могут, а то и вообще просто паса сделать точного не могут, с обработкой мяча тоже мрак полнейший впечатления что как минимум треть состава Динамо любители. Конечно могли то тоже на ничью заковырять, но вот тут как раз Спартаку преждевременно радоваться, что грамотно обороняться Кононов тоже не научил и от игр первого круга отличается еще и отсутствие фортуны у Динамо.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 11 марта 2019, 13:21

      Я не соглашусь по поводу состава. По игрокам как раз вопросов почти нет.Мне кажется это поражение полностью на плечах Хохлова. Выбор в пользу 5-4-1 полный звиздец. Не знаю как у тебя,но у меня все последние надежды на Хохлова исчезли.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 11 марта 2019, 19:24

      Тут больше басня Крылова подходит: "Как вы не садитесь в музыканты не годитесь". Спартак во втором тайме откровенно перестал напрягаться и снизил скорости и все равно столько технического брака было. А в первом когда всё приходилось делать на скорости и под прессингом так вообще всё и заканчивалось не успев начинаться.
      Момент еще сильно бросился в глаза, когда Марков вышел, Спартак накосячил обрезался, ему мяч попадает, а он в своих двух ногах запутался и всю атаку просрал.
      И опять же схему менять когда у тебя в центр выпустить некого. Жоаозиньо, да Луценко неплохо смотрелись, Рауш - ..... ну да ладно наверное совсем еще не в форме, Кардозо тоже не впечатлил, видно еще холодно для него.
      Панчо на скамейки, Ташаева нет. Старались конечно как могли, отбегали по пуще Спартака, но это же не соревнование по бегу.

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 11 марта 2019, 09:28

      Карточка Зе Луиша несправедлива.

      4
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      Рейтинг: +28706

      silver29 11 марта 2019, 09:27

      Кроме счета ничего хорошего (((, тот же сумбур в атаке и паника в обороне. Ждем свои идеи от Кононова, а не наработки Карреры , зачем тогда его приглашали ?.

      9
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      Рейтинг: +10372

      ivany4 10 марта 2019, 23:14

      Вышли на поле с наигранной Каррерой схемой - забили.
      Перешли на новую схему - еле отскочили.
      Удача, наше второе имя!)))
      Видимо до конца сезона игры не будет, будем совершать танцы с бубном.

      5
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 марта 2019, 23:07

      игра забудется счет останется, а так не чего особенного не изменилось , ели выиграли игру бл,,

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 марта 2019, 22:57

      Единственно, что порадовало, это счёт.
      Ну с первой весенней победой что ли красно белые.

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