На «Спартак» влияет новый агент. Его клиенты – молодые россияне

Кто это такой и почему это важно?

Кто он такой?

Валериюс Мижигурскис – экс-игрок «Спартака», клубу он некоторое время принадлежал, но играл исключительно за дубль. Литовец пришел в команду в середине 2002 года – в том сезоне «Спартак» впервые за долгое время не выиграл «золото» чемпионата России и провалился в Лиге чемпионов. Мижигурскис сыграл семь матчей в дубле, забил два мяча.

Впереди было еще почти десять лет карьеры, но дальше стран бывшего СССР он не выезжал – играл в Эстонии, Латвии, Литве и Казахстане, а в России отметился в махачкалинском «Динамо». Два матча и один гол в составе сборной Литвы.

Что его связывает со «Спартаком»?

Пять футболистов. Мижигурскис – агент Рассказова, Ломовицкого, Мелкадзе, Полубояринова и Шитова. Что известно из интервью агента Sport24 и «Чемпионату»:

У Рассказова есть психологическая устойчивость, через год-два он появится в обойме сборной ;

; Ломовицким интересовались клубы из Бельгии и Италии, причем рассматривали как игрока основы;

Шитова хвалил Дасаева, через два года этот парень станет сильным вратарем.

В игроком стиле «Тосно» проще было проявить себя Заболотному и Маркову, поэтому Мелкадзе не был слишком уж заметен;

Полубояринов был первым клиентом из спартаковской академии – пять лет назад он здорово проявил себя в молодежке сборной России и познакомился со своим будущим агентом.

Кроме того, существует мнение, что Мижигурскис тесно связан с гендиректором «Спартака» Сергеем Родионовым и главным тренером Олегом Кононовым. Вот что говорит сам агент:

«С Сергеем Юрьевичем в последний раз общался примерно месяц назад, когда заключали контракт с Ломовицким. Родионов – мой тренер в дубле, он старше меня, у меня к нему уважение, мы никогда не ругались, всегда здоровались, уважительно общались. Кононов? Ни разу в жизни не разговаривал с ним за рамками «здравствуйте» — «до свидания». У каждого агента свои методы, но у меня примерно 20 клиентов, и ни за одного я никогда не просил у тренера»

text text text Публикация от text (@valerijus_mizigurskis) 28 Июл 2018 в 1:04 PDT

Как в «Спартаке» было раньше?

По информации журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, когда связку гендиректор-тренер в «Спартаке» составляли Асхабадзе и Карпин, с большинством российских игроков работал Михаил Череповский, причем как с опытными (Паршивлюк, Макеев и Гранат), так и с молодыми (Митрюшкин, Зуев и Гулиев). При Каррере такими людьми стали Трабукки и Гурцкая. «Де-факто без их участия не совершался ни один трансфер. Деньги Федуна на трансферы, подъeмные и контракты для Джикии, Адриано, Самедова, Петковича, Пашалича, Ханни, Максимовича, Жиго, Ташаева и остальных распределяли официально не имевшие отношения к клубу люди», – рассказывал Егоров

Сейчас на первый план вышел Мижигурскис, при этом полагают, что связь с Кононовым агент мог бы держать через общего знакомого – украинского агента Вадима Шаблия, который знает Мижигурскиса и при этом приятельствует с тренером.

У Мижигурскиса еще есть клиенты?

Да, все они – футболисты из стран бывшего СССР. В России Мижигурскис также ведет дела двух молодых игроков «Локомотива» – Цаллагова и Черного, защитника тульского «Арсенала» Володько, голкипера «Ростова» Айдарова и других более-менее известных футболистов – Радькова, Кисляка, Микуцкиса, Карчемарскаса, Путило и других.

Кроме того, Мижигурскис дружит с Павлом Погребняком – это еще со спартаковских времен.

Каковы перспективы его клиентов в «Спартаке»?

Рассказов, Ломовицкий и Мелкадзе участвовали в победном Кубке «Матч Премьер», причем последние двое отметились забитыми мячами. В этом сезоне шанс закрепиться в основе есть разве что у Рассказова – его активно ставили в состав в прошлом году. У Ломовицкого мало что получалось, а Мелкадзе и в «Спартаке-2» не отличался большой результативностью.

Что касается Полубояринова и Шитова, то они отправились с командой на сбор в Турцию, но едва ли пока рассматриваются игроками для основы или подосновы. У голкипера вообще произошел конфуз в игре с «Актобе» – оба гола случились пропущены из-за его ошибок.

Мижигурскис не отчаивается: «Антон – основной вратарь сборной России (2000 года рождения), он признаeтся лучшим на всех турнирах, хорошо выглядит в тренировочном процессе. На мой взгляд, за последние 5-7 лет Шитов — один из самых перспективных вратарей России».

Почему это важно?

На данный момент Мижигурскис связан с игроками «Спартака», которые не оказывают особого влияния на результаты команды, да и в оставшейся части сезона неплохая перспектива остаться в основе есть только у Рассказова. Но лучше представить, что смелые прогнозы Мижигурскиса по поводу развития карьер у футболистов будут оправданы, и Шитов станет одним из лучших вратарей, Рассказов закрепится в сборной, Ломовицкий будет все так же интересен даже зарубежным клубам, подтянутся и Мелкадзе с Полубояриновым. В этом случае Мижигурскис будет являться агентом половины спартаковской основы. Хорошо ли будет это для команды в целом?