Спартаковские медиа – полный провал. Но теперь будет лучше

Все меняет один уход.

Леонид Трахтенберг покинул пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью. Это произошло после того, как на сайте клуба появился текст про «фанатов-нищебродов». «Это произошло на моем поле. Я за это несу ответственность. Я принял решение, что это непростительная оплошность», – сказал Леонид Федорович перед матчем «Спартака» с «Краснодаром». Он не появился на послематчевой пресс-конференции

Почему это не удивило

Провал с текстом – не только один из эпизодов напряженных отношения руководства с болельщиками, но и яркая характеристика бардака в «Спартаке» на этой должности. Спартаковские медиа сейчас – это минимум солидности и креатива, в целом, несоответствие масштабам клуба в стране. Зато полное соответствие безамбициозности руководства.

Минусов, на самом деле, тьма. От совершенно неуместной шутки в Вильярреале до скандала с «шоколадками». От позорища с фотографией стадиона при увольнении Карреры до невероятно скучного контента. От нулевого фидбека (обратной связи) до неудобного сайта. От унылых соцсетей до серии разгромных поражений в информационных войнах.

Уму непостижимо, как в прошлом году, когда «Спартак» попал в групповой этап Лиги чемпионов, он был единственной командой, у которого не оказалось англоязычного твиттера. Единственной из 32-х. Среди таких «грандов», как «Марибор», «Карабах» и АПОЭЛ. Сейчас он есть. Но в нем нет и 700 подписчиков. Это у самой популярной команды из самой большой страны мира.

Нам всем очень нравилось, как отреагировал на критику английских СМИ «Зенит», как креативит твиттер «Енисея» и как в Красноярсе дарят подарки, мы вообще любим, когда друг над другом в соцсетях подшучивают официальные лица – это очень оживляет футбол, пусть и не на поле. Было несколько примеров, как пытались шутить и со «Спартаком», но ответа никто не дождался. Да и заранее было ясно, что не дождутся. «Спартак» не хотел жить в новом мире с новыми правилами, желая по уровню развития остаться в 90-х, когда не было надоедливых сайтов и соцсетей.

Почему это важно

Те, кто и сейчас плюется от слов «инстаграм» и «лайки», должен понять простую вещь: лично вас никто не принуждает жить в интернете, это и не требуется, это и во многом вредно. Но популярным персонам/клубам/компаниям без развития бренда в Интернете обойтись уже просто невозможно. Тем более что это тесно переплетается с возможностью завоевать новых болельщиков. Появись футбол в 2010-х, за «Спартак» бы болели единицы по двум причинам: из-за нулевых амбиций руководства (соответственно и минимуме трофеев) и из-за абсолютно нулевой раскрутки бренда.

Глупо винить во всем только главу департамента, пусть он и отвечает за все, в чем сам признался сегодня. У «Спартака» нет задач быть лучшим, самым развитым, самым узнаваемым, в конце концов, самым классным, так что и насмешки в медиа особо никого не задевали. Но потом к этому привыкли, ведь глупо пинать то, что двигаться не хочет. После серии скандалов за этот сегмент стало просто стыдно. И неудивительно, что публикация о фанатах вдруг внезапно появилась в разгар совершенно жутких отношений клуба с болельщиками.

Почему дальше будет лучше

И.о. главы департамента по связям с общественностью назначен Филипп Папенков. Об этом мы, конечно же, узнали не от «Спартака». Но это одна из лучших новостей о клубе за последнее время. Папенков – известный спортивный журналист, сотрудником пресс-службы «Спартака» он стал в июле прошлого года. Вчера он провел пресс-конференцию Олега Кононова после матча «Спартак» – «Краснодар».

twit text — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 3 марта 2019 г.

Неизвестно, станет ли он официально пресс-атташе «Спартака» и главой всей медиаслужбы, но одно известно точно – в клубе работает очень неравнодушный современный человек, который способен изменить нынешнюю ситуацию в лучшую сторону. Предстоит много работы, но у клуба точно появится шанс стать лучше.

Насколько это получится – вопрос спорный, слишком многое нужно поднимать. Не на футбольном поле – там работают другие, а за его пределами, где крайне важна репутация. Ее совместными усилиями почти убили в еврокубках, на трибунах и в медиапространстве. Сейчас, по крайней мере, одно улучшение в клубе за этот сезон уже случилось. Пора восстанавливаться дальше.

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