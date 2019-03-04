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    Спартаковские медиа – полный провал. Но теперь будет лучше


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    Голосов: 13
    04.03.2019 09:50
    Все меняет один уход.

    Леонид Трахтенберг покинул пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью. Это произошло после того, как на сайте клуба появился текст про «фанатов-нищебродов». «Это произошло на моем поле. Я за это несу ответственность. Я принял решение, что это непростительная оплошность», – сказал Леонид Федорович перед матчем «Спартака» с «Краснодаром». Он не появился на послематчевой пресс-конференции

    Почему это не удивило

    Провал с текстом – не только один из эпизодов напряженных отношения руководства с болельщиками, но и яркая характеристика бардака в «Спартаке» на этой должности. Спартаковские медиа сейчас – это минимум солидности и креатива, в целом, несоответствие масштабам клуба в стране. Зато полное соответствие безамбициозности руководства.

    Минусов, на самом деле, тьма. От совершенно неуместной шутки в Вильярреале до скандала с «шоколадками». От позорища с фотографией стадиона при увольнении Карреры до невероятно скучного контента. От нулевого фидбека (обратной связи) до неудобного сайта. От унылых соцсетей до серии разгромных поражений в информационных войнах.

    Уму непостижимо, как в прошлом году, когда «Спартак» попал в групповой этап Лиги чемпионов, он был единственной командой, у которого не оказалось англоязычного твиттера. Единственной из 32-х. Среди таких «грандов», как «Марибор», «Карабах» и АПОЭЛ. Сейчас он есть. Но в нем нет и 700 подписчиков. Это у самой популярной команды из самой большой страны мира.

    Нам всем очень нравилось, как отреагировал на критику английских СМИ «Зенит», как креативит твиттер «Енисея» и как в Красноярсе дарят подарки, мы вообще любим, когда друг над другом в соцсетях подшучивают официальные лица – это очень оживляет футбол, пусть и не на поле. Было несколько примеров, как пытались шутить и со «Спартаком», но ответа никто не дождался. Да и заранее было ясно, что не дождутся. «Спартак» не хотел жить в новом мире с новыми правилами, желая по уровню развития остаться в 90-х, когда не было надоедливых сайтов и соцсетей.

    Почему это важно

    Те, кто и сейчас плюется от слов «инстаграм» и «лайки», должен понять простую вещь: лично вас никто не принуждает жить в интернете, это и не требуется, это и во многом вредно. Но популярным персонам/клубам/компаниям без развития бренда в Интернете обойтись уже просто невозможно. Тем более что это тесно переплетается с возможностью завоевать новых болельщиков. Появись футбол в 2010-х, за «Спартак» бы болели единицы по двум причинам: из-за нулевых амбиций руководства (соответственно и минимуме трофеев) и из-за абсолютно нулевой раскрутки бренда.

    Глупо винить во всем только главу департамента, пусть он и отвечает за все, в чем сам признался сегодня. У «Спартака» нет задач быть лучшим, самым развитым, самым узнаваемым, в конце концов, самым классным, так что и насмешки в медиа особо никого не задевали. Но потом к этому привыкли, ведь глупо пинать то, что двигаться не хочет. После серии скандалов за этот сегмент стало просто стыдно. И неудивительно, что публикация о фанатах вдруг внезапно появилась в разгар совершенно жутких отношений клуба с болельщиками.

    Почему дальше будет лучше

    И.о. главы департамента по связям с общественностью назначен Филипп Папенков. Об этом мы, конечно же, узнали не от «Спартака». Но это одна из лучших новостей о клубе за последнее время. Папенков – известный спортивный журналист, сотрудником пресс-службы «Спартака» он стал в июле прошлого года. Вчера он провел пресс-конференцию Олега Кононова после матча «Спартак» – «Краснодар».

    Неизвестно, станет ли он официально пресс-атташе «Спартака» и главой всей медиаслужбы, но одно известно точно – в клубе работает очень неравнодушный современный человек, который способен изменить нынешнюю ситуацию в лучшую сторону. Предстоит много работы, но у клуба точно появится шанс стать лучше.

    Насколько это получится – вопрос спорный, слишком многое нужно поднимать. Не на футбольном поле – там работают другие, а за его пределами, где крайне важна репутация. Ее совместными усилиями почти убили в еврокубках, на трибунах и в медиапространстве. Сейчас, по крайней мере, одно улучшение в клубе за этот сезон уже случилось. Пора восстанавливаться дальше.

    Актуальные материалы:

    «Мое поведение – реакция на действия Глушакова». Каррера – о «Спартаке», лайках, Трабукки

    Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7709

      mihail200606 4 марта 2019, 20:31

      "...Но в нем нет и 700 подписчиков. Это у самой популярной команды из самой большой страны мира..."
      ну вот вам и показатель популярности.. че еще говорить.
      привыкли сами себя так величать.. придумали себе этот статус в советское время , продвинули через медиа и своих журналюг, и теперь никак опомниться не могут что это не так уже давно.. живут воспоминаниями.. Спартак больше поводов для стеба дает , чем остальные российские клубы. если это критерий популярности, то да, тогда самые популярные..))

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > mihail200606 4 марта 2019, 22:51

      Миша, не хочу тебя расстраивать, но такое количество болел на сайте, это реакция народа на то, что творится вокруг команды.
      Как только сменят руководство клубом, будет совсем другой результат.Вот тогда и можно будет говорить о чём то весомом.
      Например вчера практически вся трибуна А была полупустой.Хотя абонементы практически на всю трибуну вначале года были выкуплены.Но к началу весеннего этапа, практически все абонементы были возвращены.Или просто люди не явились на матч.И это заметь, одни из самых дорогих мест на стадионе.Делай выводы какие люди не приходят на стадион.

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      Рейтинг: +528

      Dguffin 4 марта 2019, 13:57

      Автор до сих пор не может выкинуть влажные мечты о "самой популярной команде". Кто-нибудь, сообщите ему что на дворе давно уже 2019 год.

      А войну соц.медиа они проиграли очень давно. Зенит их в этом плане делает год за годом. И даже не считает сейчас конкурентом особо.

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      Рейтинг: +528

      Dguffin > Klaido 4 марта 2019, 15:26

      Малыш, ну зачем ты такой злой? Писюн дверкой прищемил?

      Такие как ты так боятся выйти из зоны комфорта, где Спартак до сих пор единственный чемпион и нет другой команды. Смирись уже что это давно не так

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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 марта 2019, 13:34

      А все от того, что кто-то до сих пор не понял что спорт в конечном итоге для зрителя, и считать этого зрителя "быдлом" не го же, хотя бы с финансовой составляющей поддержки клуба. Если не совсем умный пресс секретарь плюнет на болельщиков они утрутся, а вот видимо от их ответки ретивый чинуша и поплыл из команды.

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      Рейтинг: +6913

      батог 4 марта 2019, 13:07

      Я так понял СЭ, Бомбардир и иже с ними, всем телом и жо.ой влезли в формирование пресс-службы Спартака. За чем англоязычный твиттер, правильно там 700 чел., попу пиндосам лизать наперегонки что ли? И англоязычный твиттер, это показатель развития медиа? Если да, то тренируйте языки господа !!!

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 марта 2019, 11:21

      Абсолютно правильная статья, пресс-атташе Спартака придётся решать огромный пласт проблем- отстали лет на 30 от развития мультимедиа. То, что хорошо было при Ильиче, дно сегодня.

      6
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      Рейтинг: +17752

      ilichkadr 4 марта 2019, 10:22

      Странно как-то? Изначально выговор за высказывание в соцсети в адрес болельщиков красно-белых, которые приобрели авиабилеты в Красноярск с целью поддержать команду 7 октября в гостевом матче Премьер-Лиги с «Енисеем». Теперь и.о. пресс-атташе «Спартака» .....

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