«Енисей» дарит соперникам книги, сироп и картины. Даже если проигрывает

Очень душевная традиция.

«Енисей» известен тем, как здорово ведет свои соцсети. Как у него это получается, в интервью «Бомбардиру» год назад рассказал пресс-атташе клуба Станислав Меркис. В РПЛ за 13 туров «Енисей» выиграл лишь однажды, он располагается на последнем месте с шестью очками, пытается избавиться от тренера и теперь должен совершить немыслимый рывок, чтобы войти хотя бы в зону стыков.

При этом «Енисей» делает все возможное, чтобы быть симпатичным клубом, которого будет не хватать, если он вылетит в ФНЛ. И у красноярцев пока отлично получается. По крайней мере, традиция с подарками выглядит очень классно и свежо.

После первого матча в РПЛ, который «Енисей» проиграл 0:2 «Зениту», подарок получил Артем Дзюба, на что, как обычно, отреагировал с юмором.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 29 июля 2018 г.

Игорь Акинфеев был следующим. Но принял подарок без особого настроения – ЦСКА потерял очки в игре с «Енисеем» – 1:1.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 августа 2018 г.

Дальше были интеллектуальные подарки. Олег Кононов приехал с тульским «Арсеналом», а уехал с нулевой ничьей и известной книгой красноярского писателя.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 сентября 2018 г.

Курбану Бердыеву достались картины.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 15 сентября 2018 г.

Следующим в гости приехал «Урал». Дмитрий Парфенов так обрадовался, что не удержал книгу в руках.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 22 сентября 2018 г.

Уфимцы были довольны вдвойне – и выиграли, и книгу получили. Правда, речь на видео почти не слышна.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 29 сентября 2018 г.

Массимо Карреру вообще ждал отличный подарок. И на диске, и на флешке.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 7 октября 2018 г.

Владимир Федотов из «Оренбурга» тоже без подарка не остался.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 20 октября 2018 г.

Очень весело получилось с Юрием Семиным, которому заготовили книгу с детскими рассказами. Оказалось, что внучке уже 13 лет, а внук читает только про футбол. Кстати, и «Локомотив» в долгу не остался. Красивый жест.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 28 октября 2018 г.

В важнейшем матче с «Анжи» «Енисей» уступил, да и судейством красноярцы были недовольны, но о подарке все же не забыли. Махачкалинцы преподнесли ответный подарок. Похоже теперь это прекрасная традиция. И это едва ли не лучшее, что произошло с российским футболом в нынешнем сезоне.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 ноября 2018 г.

Кстати, подарки достаются даже комментаторам. И очень красивые.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 3 сентября 2018 г.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 7 октября 2018 г.

А лучше всего приезжать на игру в свой день рождения.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 28 октября 2018 г.

К сожалению, пока лучшее, что есть у «Енисея» – это креативность пресс-службы, которая держит высочайший уровень. На футбольном поле результаты обратно пропорциональны стараниям сотрудников. Но все равно желать такому клуба вылета не хочется вообще. «Енисей» – молодцы!

Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ