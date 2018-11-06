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    «Енисей» дарит соперникам книги, сироп и картины. Даже если проигрывает


    3
    Голосов: 6
    06.11.2018 12:40
    Очень душевная традиция.

    «Енисей» известен тем, как здорово ведет свои соцсети. Как у него это получается, в интервью «Бомбардиру» год назад рассказал пресс-атташе клуба Станислав Меркис. В РПЛ за 13 туров «Енисей» выиграл лишь однажды, он располагается на последнем месте с шестью очками, пытается избавиться от тренера и теперь должен совершить немыслимый рывок, чтобы войти хотя бы в зону стыков.

    При этом «Енисей» делает все возможное, чтобы быть симпатичным клубом, которого будет не хватать, если он вылетит в ФНЛ. И у красноярцев пока отлично получается. По крайней мере, традиция с подарками выглядит очень классно и свежо.

    После первого матча в РПЛ, который «Енисей» проиграл 0:2 «Зениту», подарок получил Артем Дзюба, на что, как обычно, отреагировал с юмором.

    Игорь Акинфеев был следующим. Но принял подарок без особого настроения – ЦСКА потерял очки в игре с «Енисеем» – 1:1.

    Дальше были интеллектуальные подарки. Олег Кононов приехал с тульским «Арсеналом», а уехал с нулевой ничьей и известной книгой красноярского писателя.

    Курбану Бердыеву достались картины.

    Следующим в гости приехал «Урал». Дмитрий Парфенов так обрадовался, что не удержал книгу в руках.

    Уфимцы были довольны вдвойне – и выиграли, и книгу получили. Правда, речь на видео почти не слышна.

    Массимо Карреру вообще ждал отличный подарок. И на диске, и на флешке.

    Владимир Федотов из «Оренбурга» тоже без подарка не остался.

    Очень весело получилось с Юрием Семиным, которому заготовили книгу с детскими рассказами. Оказалось, что внучке уже 13 лет, а внук читает только про футбол. Кстати, и «Локомотив» в долгу не остался. Красивый жест.

    В важнейшем матче с «Анжи» «Енисей» уступил, да и судейством красноярцы были недовольны, но о подарке все же не забыли. Махачкалинцы преподнесли ответный подарок. Похоже теперь это прекрасная традиция. И это едва ли не лучшее, что произошло с российским футболом в нынешнем сезоне.

    Кстати, подарки достаются даже комментаторам. И очень красивые.

    А лучше всего приезжать на игру в свой день рождения.

    К сожалению, пока лучшее, что есть у «Енисея» – это креативность пресс-службы, которая держит высочайший уровень. На футбольном поле результаты обратно пропорциональны стараниям сотрудников. Но все равно желать такому клуба вылета не хочется вообще. «Енисей» – молодцы!

    Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 ноября 2018, 21:11

      ну и молодцы.. получают удовольствие если не от своего футбола, то вообще от пребывания в РПЛ))) и другим его дарят..
      наверное взяли пример с московского Динамо когда те играли с английскими кубами в 1945 , и в начале матча дарили соперникам букеты цветов)) от чего англичане тогда охренели...

      1
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 6 ноября 2018, 20:12

      Как это мило с их стороны)

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 6 ноября 2018, 16:59

      Надо собраться, а они рассиропились... Светлую память в РПЛ хотите о себе оставить?

      1
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      Рейтинг: +22

      Norton FC 6 ноября 2018, 16:58

      В первую очередь, они дарят всем очки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24249

      DOCTOR PENALTY 6 ноября 2018, 14:05

      По данному креативу Енисей идёт в таблице РПЛ с большим отрывом! Молодцы!!!

      6
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