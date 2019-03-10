На стадионе «Тоттенхэма» стоимостью 1 миллиард не оставили места для разбега при угловых

У «Тоттенхэма» могут возникнуть проблемы с введением в эксплуатацию нового стадиона стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов.

Выяснилось, что произошла ошибка в проектировке, из-за которой осталось очень мало места для разбега перед подачей углового удара. Расстояние от флажка до того места, где поле уходит под уклон к рекламным щитам, составляет всего один фут (чуть более 0,3 метра).

Это делает разбег для подающего футболиста очень затруднительным. На других стадионах это расстояние более чем в два раза длиннее.

Ранее «Тоттенхэм» сообщил, что планирует провести первую игру на новом стадионе в первую неделю апреля.