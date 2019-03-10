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    На стадионе «Тоттенхэма» стоимостью 1 миллиард не оставили места для разбега при угловых

    У «Тоттенхэма» могут возникнуть проблемы с введением в эксплуатацию нового стадиона стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов.

    Выяснилось, что произошла ошибка в проектировке, из-за которой осталось очень мало места для разбега перед подачей углового удара. Расстояние от флажка до того места, где поле уходит под уклон к рекламным щитам, составляет всего один фут (чуть более 0,3 метра).

    Это делает разбег для подающего футболиста очень затруднительным. На других стадионах это расстояние более чем в два раза длиннее.

    Ранее «Тоттенхэм» сообщил, что планирует провести первую игру на новом стадионе в первую неделю апреля.

    Источник: The Sun

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    10.03.2019 13:57
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 11 марта 2019, 16:00

      Земля дорогая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 10 марта 2019, 19:01

      Хорошая первоапрельская шутка получится!

      И на Уайт-Хард Лейн было не все гладко))))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > El_Chori 10 марта 2019, 19:11

      Сорри, хотел поставить +

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp 10 марта 2019, 18:46

      представляю, что бы тут было, если бы эта новость была о СПб ))) столько бы обиженок повылезало...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori > alp 10 марта 2019, 19:02

      Ну извините меня, там не 1 млрд потрачен. И тем более здесь это не гос.бюджет, а частная история.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 16:54

      Ничего страшного ,научатся подавать и при таких условиях.

      5
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 10 марта 2019, 16:29

      Такие бабки тратят на х** знает что.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 10 марта 2019, 16:08

      Посмотрел сметную стоимость "ВТБ Арена". Не миллиард, а полтора(!!!) миллиарда долларов! И не то, что 50 см для разбега при угловых щиты рекламные мешают (отодвинут щиты или разметку новую нанесут), а вообще поле непригодно для игры! От слова ВООБЩЕ. А те стадионы, что начали сыпаться сразу после ЧМ? Соломинка в Англии, конечно, виднее.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 марта 2019, 15:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      почему нет визгов что на эти деньги можно было построить три стадиона?

      -6
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > 3a zenit 10 марта 2019, 15:39

      потому что стадион построен на деньги клуба и спонсоров, а не на деньги бюджета города и страны, так что засунь свой гнилой коммент обратно в попу

      13
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Masteralex 10 марта 2019, 19:10

      по твоему строить говно за огромные бабки можно только не из бюджета?Зачем так гавкать дико я просто попросил визжать)?

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 10 марта 2019, 15:16

      Мне кажется на Камп Ноу, места не больше, правда не был там уже давно

      11
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 марта 2019, 15:15

      На наших полях весной и осенью, такие наклоны можно в любой части поля встретить и ни чего играют )))

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 10 марта 2019, 15:04

      60 см или 30 все равно нет разбега, в горку все бегут

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