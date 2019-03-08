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    «Тоттенхэм» сыграет первый матч на новом стадионе в апреле

    «Тоттенхэм» на своем официальном сайте анонсировал переезд на новый стадион.

    Если «Брайтон» выиграет четвертьфинальный матч Кубка Англии против «Миллуола», то 3 апреля «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас» на новой арене. Если «Брайтон» проиграет «Миллуолу», то «Тоттенхэм» сыграет с [«Брайтоном»] ним 6 или 7 апреля.

    • Первый матч на новом стадионе должен был пройти в сентябре, но открытие арены отложили.
    • Стадион начали строить в 2016 году.
    • Вместимость новой арены составит 62 062 места. Об этом написано на сайте клуба.
    • С 1899 года по май 2017 лондонский клуб выступал на «Уайт Харт Лейн», после чего стадион снесли для постройки нового. Сейчас клуб арендует «Уэмбли».

    Тестовые игры на новой арене пройдут 24 марта и 30 марта. По итогам этих встреч клубу должны выдать сертификат безопасности на проведение матчей на новом стадионе.

    Первая игра: «Тоттенхэм» – «Саутгемптон» (U-18). На этой игре вместимость стадиона составит примерно 30 000 мест.

    Вторая игра: матч легенд «Тоттенхэма». Вместимость составит около 45 000 мест.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    08.03.2019 22:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2019, 09:18

      Наконец-то дождались. Поздравляю ТТХ.
      Стадион как называется?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 марта 2019, 22:59

      2020???

      0
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