Главные новости дня. Раньери стал главным тренером «Ромы», Луис Адриано может пропустить встречу с «Динамо»

Головин: «Из россиян в Европе мог бы заиграть Чалов. Еще Зобнин, он сильно выглядит».
Рамос и Перес провели беседу и обсудили свой конфликт.
Панченко: «Поле на «ВТБ Арене» проваливается, когда на него надавливаешь. На таком газоне легко получить травму».
Луис Адриано может пропустить встречу с «Динамо».
«Зенит» установил рекорд посещаемости в еврокубках на матче с «Вильярреалом».
«Я тебе твой флаг в жопу засуну». Судьи подрались после матча команды Кудряшова.
УЕФА объяснил назначение пенальти Скоминой в матче «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед».
«Челси» – после решения ФИФА о запрете трансферов: «Считаем, что к нам относятся непоследовательно».
Раньери – главный тренер «Ромы» до конца сезона.