Главные новости дня. Раньери стал главным тренером «Ромы», Луис Адриано может пропустить встречу с «Динамо»

Головин: «Из россиян в Европе мог бы заиграть Чалов. Еще Зобнин, он сильно выглядит».

Рамос и Перес провели беседу и обсудили свой конфликт.

Панченко: «Поле на «ВТБ Арене» проваливается, когда на него надавливаешь. На таком газоне легко получить травму».

Луис Адриано может пропустить встречу с «Динамо».

«Зенит» установил рекорд посещаемости в еврокубках на матче с «Вильярреалом».

«Я тебе твой флаг в жопу засуну». Судьи подрались после матча команды Кудряшова.

УЕФА объяснил назначение пенальти Скоминой в матче «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед».

«Челси» – после решения ФИФА о запрете трансферов: «Считаем, что к нам относятся непоследовательно».

Раньери – главный тренер «Ромы» до конца сезона.