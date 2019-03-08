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    Раньери – главный тренер «Ромы» до конца сезона

    «Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери главным тренером. Контракт с 67-летним специалистом рассчитан до 30 июня.

    В четверг совет директоров римского клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо.

    • Раньери уже возглавлял «Рому» с сентября 2009-го по февраль 2011 года.
    • Под руководством итальянца желто-красные в сезоне-2009/10 заняли второе место в Серии А и вышли в финал Кубка Италии.
    • После 26-ти туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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    08.03.2019 18:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 8 марта 2019, 21:21

      Раньери прям нарасхват, вообще не сидит без работы чувак))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 марта 2019, 19:33

      Раньери на фотографии как будто только проснулся и вообще не понимаем что происходит и где он)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 марта 2019, 19:03

      Опять Раньери крайный вариант

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 18:53

      А смысл???

      -1
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