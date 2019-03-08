Раньери – главный тренер «Ромы» до конца сезона

Раньери прям нарасхват, вообще не сидит без работы чувак))
«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери главным тренером. Контракт с 67-летним специалистом рассчитан до 30 июня.
В четверг совет директоров римского клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо.
- Раньери уже возглавлял «Рому» с сентября 2009-го по февраль 2011 года.
- Под руководством итальянца желто-красные в сезоне-2009/10 заняли второе место в Серии А и вышли в финал Кубка Италии.
- После 26-ти туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.