Рамос и Перес провели беседу и обсудили свой конфликт

В четверг президент «Реала» Флорентино Перес и капитан команды Серхио Рамос провели встречу, чтобы уладить свой конфликт.

После поражения от «Аякса» (1:4) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира руководитель и футболист устроили словесную перепалку в раздевалке. Перес раскритиковал игроков мадридцев и пригрозил защитнику, что выгонит его из клуба.

Вчера они в ходе приватного разговора обсудили произошедшее во вторник. Рамос заверил президента, что команда привержена делу, несмотря на последние неудачи, и что цель футболистов – как можно скорее вернуть «Реал» на то место, на котором он должен быть. Перес, в свою очередь, отметил, что хочет, как можно быстрее, восстановить хорошие отношения с капитаном, чтобы показать футболистам, что совет директоров поддерживает их в непростое для «Реала» время.