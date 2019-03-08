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    Рамос и Перес провели беседу и обсудили свой конфликт

    В четверг президент «Реала» Флорентино Перес и капитан команды Серхио Рамос провели встречу, чтобы уладить свой конфликт.

    После поражения от «Аякса» (1:4) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира руководитель и футболист устроили словесную перепалку в раздевалке. Перес раскритиковал игроков мадридцев и пригрозил защитнику, что выгонит его из клуба.

    Вчера они в ходе приватного разговора обсудили произошедшее во вторник. Рамос заверил президента, что команда привержена делу, несмотря на последние неудачи, и что цель футболистов – как можно скорее вернуть «Реал» на то место, на котором он должен быть. Перес, в свою очередь, отметил, что хочет, как можно быстрее, восстановить хорошие отношения с капитаном, чтобы показать футболистам, что совет директоров поддерживает их в непростое для «Реала» время.

    Источник: AS

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    08.03.2019 12:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 марта 2019, 18:19

      Что то не верю что кто то со стаканом у двери стоял и слушал о чем они там общались.... Опять лишь вымысел журналюг

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 марта 2019, 18:06

      лучше бы сгоняли партейку в нарды или в преферанс-это гораздо лучше снимает напряжение при конфликтной ситуации!!!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 марта 2019, 17:34

      А сейчас попросил команду занять второе место! То есть он признал что "как можно скорее вернуть «Реал» на то место, на котором он должен быть" - это второе место???

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 марта 2019, 12:38

      неужели встреча с серёжей без травмы для перца закончилась...? ...а жаль..

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Project Бабангида 8 марта 2019, 13:04

      хех,смешно))))

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:35

      Перес точно там был???На него это не похоже!!!!

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