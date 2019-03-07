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    Перес пригрозил Рамосу, что выгонит его из «Реала»

    Стали известны дополнительные подробности конфликта президента мадридского «Реала» Флорентино Переса и защитника Серхио Рамоса. Он случился после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).

    Функционер пригрозил футболисту, что выгонит его из клуба. Рамос обвинил Переса в некачественной трансферной политике.

    • На прошлой неделе «Реал» также вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух встреч «Барселоне» (1:1, 0:3).
    • В прошлую субботу мадридцы уступили каталонцам в Примере и теперь отстают от них в турнирной таблице на 12 очков.
    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

    Источник: Marca

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    07.03.2019 20:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 марта 2019, 11:58

      А , молодец Серхио Рамос ! Не боится босса ! Говорит , что думает !..Реалу нужны Гризманн , Мбаппе и Кёйн !

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 8 марта 2019, 01:24

      Каким бы негодяем не был Рамос, но он прав по поводу трансферной политики. Реалу нужно обновление, сильное обновление и в реале должны играть звёзды, а не Винисиусы, Васкесы, Бенземы и Регилоны, не в обиду игрокам, но трое не доросли до старта, а Карим не голеодор. Нужны игроки калибра Азара, Кейна, Мбаппе, Погба.

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 7 марта 2019, 21:42

      Дядя Фло,кажись Вам пора паковать чемоданы на выход...и Серёгу Рамоса с собой не плохо бы прихватить...

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 марта 2019, 21:28

      ноу коментс. Совет директоров у реала существует, или он состоит из Переса и его родственников, не могу понять

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 марта 2019, 20:23

      Была б она не качественная 3 ЛЧ не выиграли бы.. Рамос зарвался че то..

      3
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