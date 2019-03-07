Перес пригрозил Рамосу, что выгонит его из «Реала»

Стали известны дополнительные подробности конфликта президента мадридского «Реала» Флорентино Переса и защитника Серхио Рамоса. Он случился после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).

Функционер пригрозил футболисту, что выгонит его из клуба. Рамос обвинил Переса в некачественной трансферной политике.