Перес пригрозил Рамосу, что выгонит его из «Реала»

А , молодец Серхио Рамос ! Не боится босса ! Говорит , что думает !..Реалу нужны Гризманн , Мбаппе и Кёйн !
Стали известны дополнительные подробности конфликта президента мадридского «Реала» Флорентино Переса и защитника Серхио Рамоса. Он случился после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4).
Функционер пригрозил футболисту, что выгонит его из клуба. Рамос обвинил Переса в некачественной трансферной политике.
- На прошлой неделе «Реал» также вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух встреч «Барселоне» (1:1, 0:3).
- В прошлую субботу мадридцы уступили каталонцам в Примере и теперь отстают от них в турнирной таблице на 12 очков.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.