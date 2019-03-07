Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Я задницу рвал за этот клуб и эту эмблему». Рамос ответил на критику Переса после вылета «Реала» из ЛЧ

    После поражения «Реала» от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета мадридцев из турнира в раздевалке клуба вспыхнул скандал.

    Президент Флорентино Перес повздорил с капитаном команды Серхио Рамосом, который пропускал встречу из-за дисквалификации.

    После матча с «Аяксом» руководитель раскритиковал игроков за отношение, продемонстрированное на поле. Перес обвинил футболистов в отсутствии самоотдачи и чрезмерном времени отдыха. В своей речи он использовал слово «позорный».

    В этот момент ему ответил Рамос. В свою очередь, защитник обвинил Переса и его совет в плохом планировании и катастрофическом сезоне.

    «Заплатите мне, и я уйду. Я отдал все и рвал задницу за эту эмблему, за этот клуб и даже за вас», – сказал Рамос.

    • На прошлой неделе «Реал» также вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух встреч «Барселоне» (1:1, 0:3).
    • В прошлую субботу мадридцы уступили каталонцам в Примере и теперь отстают от них в турнирной таблице на 12 очков.
    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2019 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 8 марта 2019, 00:40

      У Переса явно с медицинской точки зрения падение умственных возможностей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 7 марта 2019, 23:02

      Если щас ещё и рамос из-за переса уйдёт, для реала это будет очень больно. Да, рамос явно не подумал при дисквалификации, но перес явно творит какую то дичь. Будто не понимает к чему это все может привести и не учится на своих летних ошибках с Кристиной

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 7 марта 2019, 22:51

      Насколько я помню, он даже обосрался однажды

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 7 марта 2019, 21:15

      "Заплатите"... ты за бабки рвал свою жопу, а не за клуб, если такие слова позволяешь сказать!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Валентий > AZ 8 марта 2019, 10:08

      Все в футболе за бабки. Другое дело что можно играть как Рамос, а можно играть как Бэйл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Валентий 8 марта 2019, 12:10

      А можно еще как Глушаков. Тот тоже за ромбик играет. Ну и еще за 2 миллиона евро в год. Только вот не пойму, за что он задницу рвет: за деньги или за Спартак? И рвет ли вообще.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Vseok 7 марта 2019, 21:15

      Про жопу я надеюсь он выражался фигурально :D

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Валентий 7 марта 2019, 21:11

      Если еще и Рамос уйдет, то вообще беда будет. Единственный лидер в Реале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 марта 2019, 20:29

      Vomite culo por este club - так по испански звучит эмоциональная фраза ,теперь уже экс-Реалиста Рамоса))) ,так приличней)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2019, 20:28

      Ну Рамос то прав)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 марта 2019, 19:59

      3.62 копейки он тебе даст для успокоения и вперёд магазин за углом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Полная Канистра 7 марта 2019, 20:28

      По контракту обязан будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 7 марта 2019, 19:55

      Какой бы мразью Рамос не был, а провал сезона лежит на плечах Переса.
      Ни Лопетеги, ни Солари, а именно Переса.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11