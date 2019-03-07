«Я задницу рвал за этот клуб и эту эмблему». Рамос ответил на критику Переса после вылета «Реала» из ЛЧ

После поражения «Реала» от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета мадридцев из турнира в раздевалке клуба вспыхнул скандал.

Президент Флорентино Перес повздорил с капитаном команды Серхио Рамосом, который пропускал встречу из-за дисквалификации.

После матча с «Аяксом» руководитель раскритиковал игроков за отношение, продемонстрированное на поле. Перес обвинил футболистов в отсутствии самоотдачи и чрезмерном времени отдыха. В своей речи он использовал слово «позорный».

В этот момент ему ответил Рамос. В свою очередь, защитник обвинил Переса и его совет в плохом планировании и катастрофическом сезоне.

«Заплатите мне, и я уйду. Я отдал все и рвал задницу за эту эмблему, за этот клуб и даже за вас», – сказал Рамос.