«Я задницу рвал за этот клуб и эту эмблему». Рамос ответил на критику Переса после вылета «Реала» из ЛЧ

У Переса явно с медицинской точки зрения падение умственных возможностей
После поражения «Реала» от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета мадридцев из турнира в раздевалке клуба вспыхнул скандал.
Президент Флорентино Перес повздорил с капитаном команды Серхио Рамосом, который пропускал встречу из-за дисквалификации.
После матча с «Аяксом» руководитель раскритиковал игроков за отношение, продемонстрированное на поле. Перес обвинил футболистов в отсутствии самоотдачи и чрезмерном времени отдыха. В своей речи он использовал слово «позорный».
В этот момент ему ответил Рамос. В свою очередь, защитник обвинил Переса и его совет в плохом планировании и катастрофическом сезоне.
«Заплатите мне, и я уйду. Я отдал все и рвал задницу за эту эмблему, за этот клуб и даже за вас», – сказал Рамос.
- На прошлой неделе «Реал» также вылетел из Кубка Испании, проиграв по сумме двух встреч «Барселоне» (1:1, 0:3).
- В прошлую субботу мадридцы уступили каталонцам в Примере и теперь отстают от них в турнирной таблице на 12 очков.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.