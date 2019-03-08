Головин: «Из россиян в Европе мог бы заиграть Чалов. Еще Зобнин, он сильно выглядит»

"А нужно уезжать из России? - Как кто захочет" Мне кажется, что это очень точно характетезует отношение к этому наших молодых футболистов. Головин - молодец! Получится или нет, это другой вопрос. Дай бог что бы получилось! И не нужно стремиться в топ- клуб. Как мы видели на примерах Спартака и Зенита, даже не лучшая команда Испании играет в очень хороший футбол. Учитывая то, что как минимум по два раза они играют против Реала, Барселоны и Атлетико, то что для них Зенит? Если у наших молдодых ребят отберут право "паспорта", то может быть и уедут они в европейские чемпионаты. А пока: " как кто захочет."
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, кому из российских футболистов, по его мнению, стоит попробовать себя в европейском клубе.
– Кто из молодых российских футболистов мог бы заиграть в Европе?
– Первый, кого назвал бы или рекомендовал бы, – Чалов. Не потому что он мой друг. Из молодых, мне кажется, можно назвать только тех, кто играет в ЦСКА. Ахметов на очень хорошем уровне, вызов получил в сборную. Кучаев должен был ехать в национальную команду, но получил серьезную травму.
Наверное, еще Зобнин. Сильно выглядит. Он мне очень нравится.
– А нужно уезжать из России?
– Как кто захочет. Я всегда мечтал попробовать силы в Европе. Понятно, что есть риск, может не получиться. Нужно все заново доказывать. Неизвестно, как сложатся отношения с тренером – будет тебя ставить в состав или нет.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне 22-летний футболист провел за монегасков 24 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.