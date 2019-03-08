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    Головин: «Из россиян в Европе мог бы заиграть Чалов. Еще Зобнин, он сильно выглядит»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, кому из российских футболистов, по его мнению, стоит попробовать себя в европейском клубе.

    – Кто из молодых российских футболистов мог бы заиграть в Европе?

    – Первый, кого назвал бы или рекомендовал бы, – Чалов. Не потому что он мой друг. Из молодых, мне кажется, можно назвать только тех, кто играет в ЦСКА. Ахметов на очень хорошем уровне, вызов получил в сборную. Кучаев должен был ехать в национальную команду, но получил серьезную травму.

    Наверное, еще Зобнин. Сильно выглядит. Он мне очень нравится.

    – А нужно уезжать из России?

    – Как кто захочет. Я всегда мечтал попробовать силы в Европе. Понятно, что есть риск, может не получиться. Нужно все заново доказывать. Неизвестно, как сложатся отношения с тренером – будет тебя ставить в состав или нет.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 22-летний футболист провел за монегасков 24 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2019 12:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 9 марта 2019, 21:50

      "А нужно уезжать из России? - Как кто захочет" Мне кажется, что это очень точно характетезует отношение к этому наших молодых футболистов. Головин - молодец! Получится или нет, это другой вопрос. Дай бог что бы получилось! И не нужно стремиться в топ- клуб. Как мы видели на примерах Спартака и Зенита, даже не лучшая команда Испании играет в очень хороший футбол. Учитывая то, что как минимум по два раза они играют против Реала, Барселоны и Атлетико, то что для них Зенит? Если у наших молдодых ребят отберут право "паспорта", то может быть и уедут они в европейские чемпионаты. А пока: " как кто захочет."

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 12:34

      Играть это одно а вот закрепиться в основном составе ,совсем другое.

      2
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 9 марта 2019, 06:13

      Самому бы лет на 5 закрепиться,
      А потом рассуждать, не скупиться.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2019, 04:45

      А как же Дзюба с Английской лигой? Предвзятый ответ Головина.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 8 марта 2019, 17:36

      Если бы не рускоязычный владелец клуба то хрен бы ты попал в команду и тем более в основной состав.

      -1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 марта 2019, 16:40

      Кто мог бы тот и заиграет,,,,,,,а пока надо самому заиграть,,,хотя бы как Мостовой,,,Аленичев,,,,или Карпин а потом уж обсуждать,,,,,

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 8 марта 2019, 15:39

      Чехия - тоже Европа. Думаю, там много кто мог заиграть. А то что Александр играет за захудалый (на момент!) клуб Европы, не делает его экспертом в этом вопросе - кто бы мог, кто бы не мог.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 марта 2019, 15:36

      тоже мне специалист

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > серега кашин 8 марта 2019, 15:53

      ага,промес то вообще спец

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 марта 2019, 14:28

      Зобнин сдал сильно! Результат травмы, наверное!

      7
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Serjoga 8 марта 2019, 16:14

      Не только он. И Джикия и Фернандо, да вся команда сейчас выглядит не очень.

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:22

      Все правильно и по делу.
      Удачи,Саня

      8
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