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    Луис Адриано может пропустить встречу с «Динамо»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано может не сыграть в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо».

    По информации официального сайта красно-белых, в ответной четвертьфинальной игре Кубка России с «Уралом» (0:1) бразилец получил сильный ушиб правой стопы. Сегодня футболист не тренировался в общей группе.

    • Встреча «Динамо» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 10 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В текущем сезоне Адриано провел за москвичей 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    08.03.2019 14:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 15:55

      Любой игрок может выйти из строя ,тренер должен быть готовым ко всему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 9 марта 2019, 09:23

      Нужен! Даже на скамейке! Выздоравливай Луиска!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 марта 2019, 02:18

      Команда укомплектована ©Кононов. Шлюха, бл....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 марта 2019, 19:34

      не повлияет на результат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 8 марта 2019, 16:45

      Как-то тревожно, если не выйдет.
      Зе Луиш, а тем более Мелкадзе, это всё не то.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 15:05

      Здоровья ему и удачи нашим друзьям.

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