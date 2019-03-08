Луис Адриано может пропустить встречу с «Динамо»

Любой игрок может выйти из строя ,тренер должен быть готовым ко всему.
Нападающий «Спартака» Луис Адриано может не сыграть в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо».
По информации официального сайта красно-белых, в ответной четвертьфинальной игре Кубка России с «Уралом» (0:1) бразилец получил сильный ушиб правой стопы. Сегодня футболист не тренировался в общей группе.
- Встреча «Динамо» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 10 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- В текущем сезоне Адриано провел за москвичей 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.