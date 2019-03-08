Луис Адриано может пропустить встречу с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может не сыграть в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо».

По информации официального сайта красно-белых, в ответной четвертьфинальной игре Кубка России с «Уралом» (0:1) бразилец получил сильный ушиб правой стопы. Сегодня футболист не тренировался в общей группе.