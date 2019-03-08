«Челси» – после решения ФИФА о запрете трансферов: «Считаем, что к нам относятся непоследовательно»

Сегодня ФИФА отклонила аппеляцию «Челси» после запрета на регистрацию новых игроков. Клуб опубликовал заявление на своем официальном сайте.

«Клуб действовал согласно правилам и уже уведомил ФИФА о намерении обжаловать решение и санкции дисциплинарного комитета. В соотвествии с процессуальной справедливостью, равным обращением и швейцарским законодательством право клуба на апелляцию должно быть предоставлено до того, как какие-либо санкции вступят в силу.

Насколько нам известно, во всех предыдущих случаях, когда ФИФА накладывала запрет на регистрацию, принималось решение приостановить действие санкций до завершения процесса обжалования. «Челси» считает, что к нему относятся непоследовательно в сравнении с другими европейскими клубами.

Мы рассмотрим наши дальнейшие действия, как только получим письменные обоснования этого решения от ФИФА. Клуб принимает к сведению заявление апелляционного комитета о том, что он [клуб] имеет право подать апелляцию в CAS (спортивный арбитражный суд). В то же время Клуб продолжит полное сотрудничество со всеми сторонами», – говорится в заявлении клуба.