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    «Челси» – после решения ФИФА о запрете трансферов: «Считаем, что к нам относятся непоследовательно»

    Сегодня ФИФА отклонила аппеляцию «Челси» после запрета на регистрацию новых игроков. Клуб опубликовал заявление на своем официальном сайте.

    «Клуб действовал согласно правилам и уже уведомил ФИФА о намерении обжаловать решение и санкции дисциплинарного комитета. В соотвествии с процессуальной справедливостью, равным обращением и швейцарским законодательством право клуба на апелляцию должно быть предоставлено до того, как какие-либо санкции вступят в силу.

    Насколько нам известно, во всех предыдущих случаях, когда ФИФА накладывала запрет на регистрацию, принималось решение приостановить действие санкций до завершения процесса обжалования. «Челси» считает, что к нему относятся непоследовательно в сравнении с другими европейскими клубами.

    Мы рассмотрим наши дальнейшие действия, как только получим письменные обоснования этого решения от ФИФА. Клуб принимает к сведению заявление апелляционного комитета о том, что он [клуб] имеет право подать апелляцию в CAS (спортивный арбитражный суд). В то же время Клуб продолжит полное сотрудничество со всеми сторонами», – говорится в заявлении клуба.

    • ФИФА объявила о запрете 22 февраля. Он действует на два ближайших трансферных окна.
    • «Челси» 29 раз нарушил правила международных трансферов несовершеннолетних игроков.
    • В тот же день клуб заявил, что подаст аппеляцию на решение ФИФА.
    • Сегодня Федерация отклонила аппеляцию «Челси».

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    08.03.2019 19:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 марта 2019, 13:26

      Самое весёлое, что ни один игрок, ради которых нарушили эти самые правила, не заиграли в Челси, и не заиграет все равно

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 марта 2019, 22:16

      вы просто не купили VIP-статус у уефа как мс, реал и псж)))

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > SarJr 8 марта 2019, 23:38

      ну реал также бан получал, правда его потом сократили на меньший срок

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      ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr > DeStar 9 марта 2019, 01:40

      Сути не меняет, до или во время, все равно купили)))

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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > SarJr 9 марта 2019, 02:32

      тебе осталось еще добавить" ,а если не купили то еще купят"

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 8 марта 2019, 21:08

      Меняй челси на Рубин, пора Родине послужить

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