ФИФА отказала «Челси» в отсрочке запрета на трансферы

ФИФА отклонила просьбу «Челси» в отсрочке запрета на трансферы, пока клуб обжалует наказание.

Теперь лондонцы могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и попросить его принять временное решение, которое позволит синим приобретать футболистов в летнее межсезонье.

Ранее ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых игроков до января 2020 года за нарушение правил, предназначенных для защиты молодых игроков.

Клуб АПЛ был оштрафован на сумму более 460 тысяч фунтов стерлингов, в Футбольная ассоциация Англии – на 390 тысяч. ФА намерена обжаловать наказание.

В феврале ФИФА признала «Челси» виновным том, что клуб 29 раз нарушал статью 19, которая касается переходов игроков в возрасте до 18 лет.