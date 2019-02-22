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    ФИФА запретила «Челси» подписывать игроков в течение двух трансферных окон

    «Челси» не сможет приобретать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон.

    Такой запрет на лондонцев наложила ФИФА из-за нарушения клубом правил международных трансферов несовершеннолетних игроков. «Челси» не соблюдал регламент по переходам и регистрации футболистов в 29-ти случаях.

    Запрет не распространяется только на женскую и мини-футбольную команду синих. Также лондонцы заплатят штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков.

    Решение еще не вступило в силу и «Челси» имеет право обратиться в апелляционный комитет ФИФА для его обжалования. Если апелляция будет отклонена, английский клуб сможет оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    22.02.2019 13:01
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 февраля 2019, 18:59

      Слуцкого можно приглашать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 16:38

      Нам больше известны нарушения ФФП по взрослым футболистам, но шейхов, владельцев этих клубов не трогают и не наказывают, а Рому Абрамовича начали давить. Посмотрим, что его юристы предпримут и какие найдут контрдоводы найдут.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2019, 15:17

      Шанс хоть кому-то из их многочисленной молодежи раскрыться. Плюс определенного рода аргумент для Хадсона. Правда Зидан , похоже, в таких обстоятельствах не придет, а Азар уйдет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Viper for CSKA 22 февраля 2019, 15:51

      Зидан в таких обстоятельствах и работал в Реале , а так фиг знает , чем это обернется , так как тот же Реал - тогда подал апелляцию , и отсрочил наказание на одно трансферное окно ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio > К.Серж.А 22 февраля 2019, 16:11

      Так и сделают они, подадут апелляцию и летом проведут обновление состава.

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 22 февраля 2019, 14:37

      Придется с аренды игроков возвращать.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 февраля 2019, 14:37

      они зазовут тех кто в аренде и все дела, там на 2 состава игроков наберется))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 22 февраля 2019, 13:56

      Что касается трансферов, то Сити и ПСЖ , уже давно пора запретить трансферы на все десять окон вперёд.

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 22 февраля 2019, 13:50

      оо, не отпустят значит Азара в Реал летом)

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 февраля 2019, 13:29

      Класс. Ещё минус год.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 22 февраля 2019, 13:10

      Пустяки. У них 42 игрока в аренде.

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 февраля 2019, 13:03

      Жестко, но справедливо.

      2
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > афоня72 22 февраля 2019, 13:32

      А в чём справедливость то? Есть доказательства у тебя, чтоб так безапеляционно утверждать?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Shotlandets86 22 февраля 2019, 13:51

      вероятно, товарищ афоня72 имеет в виду, что если действительно так, то это справедливое наказание.
      а уж доказывать должны другие и в другом месте

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