ФИФА запретила «Челси» подписывать игроков в течение двух трансферных окон

«Челси» не сможет приобретать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон.

Такой запрет на лондонцев наложила ФИФА из-за нарушения клубом правил международных трансферов несовершеннолетних игроков. «Челси» не соблюдал регламент по переходам и регистрации футболистов в 29-ти случаях.

Запрет не распространяется только на женскую и мини-футбольную команду синих. Также лондонцы заплатят штраф в размере 600 тысяч швейцарских франков.

Решение еще не вступило в силу и «Челси» имеет право обратиться в апелляционный комитет ФИФА для его обжалования. Если апелляция будет отклонена, английский клуб сможет оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.