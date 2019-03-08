УЕФА объяснил назначение пенальти Скоминой в матче «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»

УЕФА дал разъяснение эпизоду, произошедшему в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед».

На второй компенсированной минуте мяч после удара игрока «МЮ» зацепил руку защитника парижан Преснела Кимпембе, находившегося в своей штрафной площади. После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти.

Нападающий английской команды Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый удар, что позволило «Юнайтед» выйти в четвертьфинал ЛЧ.

«Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент.

После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не являлся неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти», – говорится в объяснении УЕФА.