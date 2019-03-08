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    УЕФА объяснил назначение пенальти Скоминой в матче «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»

    УЕФА дал разъяснение эпизоду, произошедшему в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ»«Манчестер Юнайтед».

    На второй компенсированной минуте мяч после удара игрока «МЮ» зацепил руку защитника парижан Преснела Кимпембе, находившегося в своей штрафной площади. После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти.

    Нападающий английской команды Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый удар, что позволило «Юнайтед» выйти в четвертьфинал ЛЧ.

    «Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент.

    После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не являлся неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти», – говорится в объяснении УЕФА.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    08.03.2019 14:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 8 марта 2019, 19:34

      все ровно и по дела,а неймар ****** петух!))

      2
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      Рейтинг: +38

      evge78 8 марта 2019, 17:43

      Вот правила игры рукой:
      Игра рукой.
      Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:

      • движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)
      • расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)
      • положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение
      • касание мяча предметом, который находится в руке (предмет одежды, щиток и т.д.) означает, что имеет место нарушение
      • удар по мячу брошенным предметом (бутса, щиток и т.д.) считается нарушением.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 марта 2019, 16:33

      Дело не в пенале, а в том, что псж не заслужил выход дальше.. Сопли возили.. Почему не вспоминают этот дебильный пас защитника, когда лукаку перехватил и забил первый..

      4
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 8 марта 2019, 16:11

      не знаю почему,но я рад ,что ПСЖ вылетел

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 8 марта 2019, 15:41

      Во всей этой ситуации меня удивляет только то, почему никто не говорит, что он(Кимпембе) повернулся к мячу спиной во время удара...в худшем случае мяч попадет тебе в умывальничек, зато ты спасешь команду, или парень переиграл в шутеры и думает что это смертельно...? А так все справедливо, испугался мячика - тебе здесь делать нечего.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 марта 2019, 15:25

      Всё правильно, пенальти был. Просто пропижонили весь матч по французски. И этот Мбаппе слишком коротко подстригся, пиджён (голубь) - он же пижон (по французски). Шерше-ля-фам.

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 марта 2019, 15:22

      Ну вообще... так и есть, пенальти все же был. Я по началу думал что мяч мимо летел, но оказывается что не особо то и мимо. Просто это был решающий пеналь, и на последних минутах.
      Но блин.. был бы я главным в фифа там или где. первым делом нахрен бы пересмотрел условия поставки пенальти. Почему пеналь ставят порой за такую чушь, за которую даже желтую карту бы никогда не дали. но раз это млять в штрафноооой целой случается. то сразу пеналь и с 90% вероятностью гол. Пеналь нужно ставить за жесткие фолы в штрафной, фолы последней надежды, когда вратарь игрока сбивает уже и так далее. А то дают блин за все подряд. Удивлен, что в футболе еще не появилось новое "амплуа" - игрок который заходит в штрафную и начинает тупо пытаться попасть мячом в руки соперников, или крутится на месте с мячом и ждать контакта.
      А че. зашел в самый угол штрафной, стоишь себе с мячом, на тебя нападают, и ты ждешь пока соперник выставить ногу чтобы выбить мяч, а ты мяч резко ногой прикрываешь и получает соперник тебе попал в ногу, падаешь - пенальти, гол -успех -трофеи.

      2
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      Рейтинг: +53

      Bagger > DeStar 8 марта 2019, 16:33

      Так ты же барсу сейчас описал в конце

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Bagger 8 марта 2019, 16:45

      ну не совсем же) барсе, как и многим другим клубам дают бить пеналтти, потому что барса может 70% времени матча проводить в атаке. Логично, что 1 из каких 20 проникновений в штрафную кто-то получит по ногам, особенно техничные игроки. А как я описал барса делает не особо больше других, может чуть чуть, ввиду стиля игры и техничных игроков. А так я описывал сам процесс пенальти. Это слишком жесткое мера. которая в 90% случаев даже не ... соответствует нарушению что ли. Пеналь должен быть там, где был опасный момент, и нечестным путем не дали забить гол .А не млять бред какой-нибудь, типа забежал в штрафную, не дотягивался даже до мяча( он уходит почти за линию), и игрок падает понимая, что он вряд ли достанет. А эта штрафная, тут всегда есть борьба и опекуны, и плечом каким толкать будут и так далее.
      другими словами - Не дать сопернику возможность навесить в штрафную, или прострелить, где 4 защитника и 1 нападающий чужой, с помощью нарушения правил, это не лишение гола, и караться целым пенальти не должно.А таким моментов валом просто. Таких пенальти где-то 80% от всех

      1
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Bagger 8 марта 2019, 17:12

      да у них жосткая схема 4-3-3-3!

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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 > DeStar 8 марта 2019, 19:00

      А с чего вдруг чушь? Во ты лупашиш по воротам, мяч летит в створ(это гол, возможно),но тут кто-то подставляет руку и мяч улетает на угловой вместо гола И угловой это в лучшем случае, а в худшем вместо гола перехватили мяч, контратака и гол тебе место тебя Это чушь? И это справедливо? На это и есть правила футбола Что бы такого не случалось

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      Рейтинг: +93

      Rooney102 8 марта 2019, 15:11

      У ПСЖ был целый матч разгромить полурезервный состав МЮ и пройти дальше,но они издевались и отдавали пасы пяткой и т п., а когда назначили пенальти,то все вдруг заорали,что подсуженный матч!!!Вы сами виноваты!!!То что вы денежный мешок-это не говорит,что не надо уважать соперника!

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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 > Rooney102 8 марта 2019, 19:01

      Полурезервный это мягко сказано

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 15:03

      Четко и понятно

      8
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      Рейтинг: +47

      Vincent Jones 8 марта 2019, 14:53

      Случай вопиющий только тем, что мы к такому не привыкли и решение перевернуло игру вверх дном. Но если говорить и справедливости, то решение приятно верно, если бы после просмотра ВАР судья не поставил пенальти- вопросов было бы намного больше.

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