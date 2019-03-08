Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панченко: «Поле на «ВТБ Арене» проваливается, когда на него надавливаешь. На таком газоне легко получить травму»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко сообщил, что газон на новом стадионе москвичей слишком мягкий. По его словам, это опасно для здоровья футболистов.

    Открытие стадиона в Петровском парке должно было состояться 10 марта матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком», но комиссия РПЛ по допуску полей не разрешила проводить игру на «ВТБ Арене». Встреча была перенесена в Химки.

    «Вживую поле «ВТБ Арены» не видел, но мне показывали фотографии. Cказали, что, когда на него надавливаешь, оно проваливается. Там специальный прибор у комиссии, который должен втыкаться в поле, а он просто проваливается, и всe.

    Довод про то, что при таком поле легко получить травму, – правда. Когда поле мягкое, нагрузка на мышцы идeт колоссальная», – сказал Панченко в интервью Youtube-каналу DerbyTV.

    Источник: Youtube-канал DerbyTV

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2019 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 15:12

      Это все равно что играть на вате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 марта 2019, 16:36

      Блин, ну а как вы хотели.. Прям сразу и чтобы все идеально)) забыли где живёте..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 15:01

      Епт,это же Россия и наш футбол

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11