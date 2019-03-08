Панченко: «Поле на «ВТБ Арене» проваливается, когда на него надавливаешь. На таком газоне легко получить травму»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко сообщил, что газон на новом стадионе москвичей слишком мягкий. По его словам, это опасно для здоровья футболистов.

Открытие стадиона в Петровском парке должно было состояться 10 марта матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком», но комиссия РПЛ по допуску полей не разрешила проводить игру на «ВТБ Арене». Встреча была перенесена в Химки.

«Вживую поле «ВТБ Арены» не видел, но мне показывали фотографии. Cказали, что, когда на него надавливаешь, оно проваливается. Там специальный прибор у комиссии, который должен втыкаться в поле, а он просто проваливается, и всe.

Довод про то, что при таком поле легко получить травму, – правда. Когда поле мягкое, нагрузка на мышцы идeт колоссальная», – сказал Панченко в интервью Youtube-каналу DerbyTV.