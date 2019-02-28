Актриса «Игры престолов» Хиди поддержала «Валенсию» перед матчем с «Бетисом»

Английская актриса популярного сериала «Игра престолов» Лина Хиди поддержала «Валенсию» накануне ответного матча 1/2 Кубка Испании с «Бетисом».

Пресс-служба оранжевых в инстаграме опубликовала фотографию, на которой исполнительница роли Серсеи Ланнистер держит в руках футболку испанского клуба.

«Извини, «Манчестер Юнайтед». У вас может быть король Севера, но у нас есть королева наших сердец», – говорится в подписи к фото.

«Королева дома Ланнистеров и с сегодняшнего дня – черно-белая», – ответила в комментариях Хиди.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вручил клубную футболку с номером 1 и надписью «Король Севера» актеру Киту Харингтону, сыгравшему в «Игре престолов» Джона Сноу. «Королю Севера от короля Севера», – подписал совместное фото Сульшер.

Встреча «Валенсия» – «Бетис» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 2:2.