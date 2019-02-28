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    Актриса «Игры престолов» Хиди поддержала «Валенсию» перед матчем с «Бетисом»

    Английская актриса популярного сериала «Игра престолов» Лина Хиди поддержала «Валенсию» накануне ответного матча 1/2 Кубка Испании с «Бетисом».

    Пресс-служба оранжевых в инстаграме опубликовала фотографию, на которой исполнительница роли Серсеи Ланнистер держит в руках футболку испанского клуба.

    «Извини, «Манчестер Юнайтед». У вас может быть король Севера, но у нас есть королева наших сердец», – говорится в подписи к фото.

    «Королева дома Ланнистеров и с сегодняшнего дня – черно-белая», – ответила в комментариях Хиди.

    Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вручил клубную футболку с номером 1 и надписью «Король Севера» актеру Киту Харингтону, сыгравшему в «Игре престолов» Джона Сноу. «Королю Севера от короля Севера», – подписал совместное фото Сульшер.

    Встреча «Валенсия» – «Бетис» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 2:2.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм «Валенсии»

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    28.02.2019 18:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 28 февраля 2019, 23:50

      А в "Красном бароне" она была такая трогательная... в ИП я ее не узнал, пока титры не прочитал. Вот как проклятые киношники людей меняют:)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 февраля 2019, 19:30

      В сериале та еще стерва, прям не узнать ее.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Kulimen 28 февраля 2019, 19:49

      Зато отлично роль отыгрывает)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Himik007 28 февраля 2019, 19:16

      Я блин ее даже не узнал без белых волос

      1
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