Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщики «Барселоны» – после победы над «Реалом»: «Где Роналду?»

    Болельщики «Барселоны» поиздевались над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» после окончания ответной полуфинальной игры Кубка Испании.

    Каталонцы разгромили мадридцев со счетом 3:0. После финального свистка 200 фанатов сине-гранатовых, приехавших в столицу Испании, скандировали: «Где Роналду?». Таким образом они намекнули «Реалу» об отсутствии голов.

    Мадридские болельщики начали свистеть, чтобы заставить поклонников «Барселоны» замолчать.

    • Нападающий Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года.
    • В этом сезоне форвард провел за туринцев 25 матчей в Серии А, записав на свой счет 19 голов.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2019 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 28 февраля 2019, 20:59

      Ай молодца, трололо знатное )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 28 февраля 2019, 20:28

      Читаю комменты и пребываю в легком недоумении! Разве непонятно ,что уход тренера Зидана гораздо больше оказал влияние на результаты команды, нежели Роналду! Объяснюсь, при Бенитесе в том же составево главе с Роналду, в котором выигрывала ЛЧ с Зиданом, результата не было

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Stilgray 28 февраля 2019, 20:59

      Не тренер забивает голы.
      Но роль Зидана никто не отрицает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > general.lizyukov 28 февраля 2019, 22:43

      ))) по-секрету...голевые передачи тоже не тренер отдаёт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Stilgray 1 марта 2019, 01:23

      Тссс! Каземиро не говори, а то он не знает )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 28 февраля 2019, 20:11

      С одной стороны подкололи Реал, конечно, а с другой - отдали дань уважения Криштиану и в очередной раз напомнили Мадриду, что нужно помнить своих легенд, а Роналду - один из нескольких величайших игроков в истории, коих можно пересчитать по пальцам одной руки, но клуб делает вид, что его и не существовало вовсе...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 28 февраля 2019, 16:57

      Реалу срочно нужен топ нападающий,вчера это было видно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > yarik1_78 28 февраля 2019, 21:01

      Ты разве не читал, что там есть суперКарим и мега Бэйл? ))) Да они вдвоем больше наколотят, чем какой-то Роналду.
      Это сарказм!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 28 февраля 2019, 16:29

      Пересу даже болельщики главного соперника намекают на тупизм в продаже Роналду... 10 лет ждали продажи Бензема в итоге Лидера продали долб****

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 28 февраля 2019, 15:43

      А роналду в Ювентусе) ему плевать

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 28 февраля 2019, 15:37

      Жестко, но логично.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 28 февраля 2019, 15:11

      Скоро вылетит с Юве из ЛЧ и не даром Модрич и Марсело на лыжи в Юве встали как раз, так как без португальца Реал ничего путного и сделать не может, даже с метра забить не могут, спасибо можно сказать судейкам за левые пенки только

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11