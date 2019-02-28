Болельщики «Барселоны» – после победы над «Реалом»: «Где Роналду?»

Ай молодца, трололо знатное )))
Болельщики «Барселоны» поиздевались над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» после окончания ответной полуфинальной игры Кубка Испании.
Каталонцы разгромили мадридцев со счетом 3:0. После финального свистка 200 фанатов сине-гранатовых, приехавших в столицу Испании, скандировали: «Где Роналду?». Таким образом они намекнули «Реалу» об отсутствии голов.
Мадридские болельщики начали свистеть, чтобы заставить поклонников «Барселоны» замолчать.
- Нападающий Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года.
- В этом сезоне форвард провел за туринцев 25 матчей в Серии А, записав на свой счет 19 голов.