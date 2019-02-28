Рамос – игрокам «Реала» после третьего гола «Барселоны»: «Давайте не дадим им забить шесть»

Вчера «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

По информации Marca, после того, как нападающий каталонцев Луис Суарес довел счет до крупного на 73-й минуте, капитан мадридской команды Серхио Рамос призвал своих партнеров собраться. Защитник сказал им: «Давайте не позволим им забить шесть».

Во встрече первого круга Примеры «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:1.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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