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    Рамос – игрокам «Реала» после третьего гола «Барселоны»: «Давайте не дадим им забить шесть»

    Вчера «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

    По информации Marca, после того, как нападающий каталонцев Луис Суарес довел счет до крупного на 73-й минуте, капитан мадридской команды Серхио Рамос призвал своих партнеров собраться. Защитник сказал им: «Давайте не позволим им забить шесть».

    Во встрече первого круга Примеры «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:1.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Marca

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    28.02.2019 14:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +232

      Sterh 1 марта 2019, 09:34

      Это и была задача на матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 1 марта 2019, 09:34

      Да, детка!

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 28 февраля 2019, 16:32

      Настоящий лидер .... Голы нам не нужны но пропустить парочку при разгроме ещё можем....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 февраля 2019, 16:27

      Юморист..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 февраля 2019, 16:25

      Марка решила потроллить своих же мадридцев?
      Реал, по сравнению с первым матчем, данную игру провёл плохо, но и не сказать, что Барса прямо что-то такое показала. Месси вообще был в тени весь матч, работал распасовщиком в центре поля. Футбол осторожный от обеих команд, скорости выше среднего почти никто не включал за всю игру. Реал просто не смог реализовать свои моменты:
      Реал - 14 ударов, 4 в створ, 0 голов
      Барса - 4 удара, 2 в створ, 3 гола)))

      Шесть - это было бы много и не справедливо. И Реал гол свой заслужил. Но, как есть, так есть. И вправду, при всех проблемах, даже у стареющего Роналду, был совсем иной уровень реализации моментов, да и дух командный на нём и держался. А без него и Рамос как-то поник.

      2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 28 февраля 2019, 15:17

      Ну хоть что то у них получилось)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 28 февраля 2019, 15:13

      Симпатизирую обеим командам,но тем не менее... Играл Реал при Дель Боске,и хорошо играл! Уволили дона Висенте и команда поплыла.. Пришёл Зидан- и Реал затарабанил (в хорошем смысле) всех!! Убрали ЗиЗу и чего - снова заплыв???

      4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Sedoi_Goblin 28 февраля 2019, 15:41

      При зидане? Ты походу футбол ненадавно смотреть начал... при зизо везение и ошибки судьей... реал анчелоти лутчий после боске... атакующий реал был

      1
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > de bruyne 28 февраля 2019, 17:55

      Как же я начал футбол смотреть недавно,если я Дель Боске у руля помню????????? Или ты Барсук упоротый???

      -1
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      Рейтинг: +25

      Данила Багров 28 февраля 2019, 14:41

      Вот тебе наказание за травму Салаха. Поделом...

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 февраля 2019, 14:40

      А 3 это мало получили ? Это ещё Лео понастоЯщему не включился в игру

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 28 февраля 2019, 14:52

      С таким успехом могу сказать, это реал минимум 3 в первом тайме не забил еще) лео на поле не существовал

      6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 28 февраля 2019, 18:04

      а сколько по лео бил по ногам? как за майку модрич хватал месси? кроос бил по ногам?тормозили его и внимание на него! лео выполнил свою задачу а тем временем суарес забивал !

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 28 февраля 2019, 18:30

      лео там мяча за игру коснулся то сколько раз хотя бы недалеко от штрафной реала? 3? .Уронили лео раза 2-3 от силы,я думаю по ногам реал в этом матче получал не меньше, а то и больше. Барса в атаке была 5% матча, реал 65% каких.. ДА и вообще причем тут хватал за майку?) ты о чем вообще?) фолы захотел посчитать или что?) за майку он млять хватал поэтому месси матч отыграл хуже условного васкеса раза в 2, или дембеле.. И это не в укор месси просто не лучший его матч которых у условного бэйла 9 из 10 таких), тем более , месси всегда держат несколько соперников. А то ты начинаешь про одно ,я тебе ответил, по факту, а ты мне про майку месси говоришь. Именно в этом классико ,месси трогали, пожалуй, меньше всего за 10 лет

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 28 февраля 2019, 19:37

      ну ты согласен что к нему больше внимания от опорников и защитников? ждали ведь от него реал? непосредственно каземиро был за ним прикреплен? месси сделал свое дело даже почти не играя ! тем меньше внимания на дембеле и суареса. провал сам видел где был у реала ! Открыли свободные зоны и барса получила пространство для того чтобы забить !

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 28 февраля 2019, 19:52

      Ну так все команды играют против барсы, и реал в том числе. Так что тот факт, что порой к месси прикрепляют опорника или защитника это обычность, да и с роналду так делали порой. Ну а говорить сделал ли свое дело месси в этом матче, ты судишь только от результата. Я впервые в этом сезоне не разочарован именно игрой, и если б я просто смотрел моменты, я бы сказал ,что реал победил 3-0, но есть как есть . Реал всегда против месси кого-то ставит, а уж смогут ли остальные удержать других вот в чем вопрос, оттого месси реалу в основном только с пенальти забивает последние годы ,потому что забивают другие. более свободные игроки, что неймар это делал .что суарес, что иньеста раньше условный.) А так провал мне даже тяжело оценить. Конечно видел, но все настолько просто вышло, и всего за 3 дохода в штрафную что мне тяжело сказать " Вон тот мудак запорол игру" да нет, барса несколько раз прошла и все забила, винить карвахаля что он дал дембеле сделать пас на суареса за 90 минут? ну глупо же?. Или немного нелепый автогоЛ ,где был вратарь и 2 защитника и всего 1 суарез. Не веду. что барса не победила, счет на табло ,просто это вон реально тот матч.. где больше вопросов по игре к той команде, что разгромила другую) не так ли? реал можно только за слабую реализацию ткнуть, а защита за 90 минут накосячила 3 раза ,и все 3 раза голы, не так много ошибок за 90 минут, да еще и против барсы.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 28 февраля 2019, 21:14

      А я и не говорил что реал плохо сыграл. Реал играл хорошо особенно в первом тайме. Да винисиус не смог . Стеген спасал. Навас не спас. Я только не понял зачем реал летел вперёд рискуя открыть зоны что любит барса . Тут тренер виноват скорее всего . А ведь счёт 0;0 устраивал реал. Ну не получилось забить так зачем не сохранить приемлемый результат ?

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 28 февраля 2019, 14:34

      сами виноваты надо было свои моменты забивать

      5
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