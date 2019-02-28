Винисиус нанес 6 ударов по чужим воротам. Это в 1,5 раза больше, чем все игроки «Барселоны» вместе взятые

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.

В этой игре вингер мадридцев Винисиус Жуниор нанес шесть ударов по воротам соперника.

Как сообщает Opta, это в полтора раза больше, чем все игроки «Барселоны» вместе взятые. Каталонцы пробили четыре раза и забили три гола.

Футболисты «Барселоны» забили только дважды, также автогол в свой пассив записал Рафаэль Варан .

. Сине-гранатовые прошли в финал Кубка Испании, где сыграют с победителем пары «Валенсия» – «Бетис».

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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