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    Винисиус нанес 6 ударов по чужим воротам. Это в 1,5 раза больше, чем все игроки «Барселоны» вместе взятые

    В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.

    В этой игре вингер мадридцев Винисиус Жуниор нанес шесть ударов по воротам соперника.

    Как сообщает Opta, это в полтора раза больше, чем все игроки «Барселоны» вместе взятые. Каталонцы пробили четыре раза и забили три гола.

    • Футболисты «Барселоны» забили только дважды, также автогол в свой пассив записал Рафаэль Варан.
    • Сине-гранатовые прошли в финал Кубка Испании, где сыграют с победителем пары «Валенсия» – «Бетис».

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Opta

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    28.02.2019 08:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 28 февраля 2019, 20:48

      Винисиус Жуниор запорол все свои моменты с легкой совестью один за другим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 28 февраля 2019, 15:58

      Вспоминаю Сашку Кержакова в бытность игроком Зенита,,чемпион мира по ударам куда то в сторону ворот.Кое что и залетало.Но воробьям доставалось крепко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:48

      Он просто хотел сказать знакомое нам :"Бил ,бью и буду бить"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 28 февраля 2019, 15:40

      ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 28 февраля 2019, 13:57

      Вот она и разница в классе на лицо!
      Барса 3 из 4
      Винисиус 0 из 6

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 28 февраля 2019, 13:38

      А толку. такое ощущение будто у него скилл удара по воротам на уровне моего находится. Который матч он носится, создает кучу моментов, и постоянно бьет МИМО, просто, то выше ворот , то вбок, и все это с выгодных позиций. Не понимаю почему так, или в бразилии играют без вратарей? что там достаточно мяч катнуть в ворота.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > DeStar 28 февраля 2019, 15:59

      Видимо как американский бильярд,с большими лузами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 28 февраля 2019, 10:05

      КПД не ахти. Но рвение у мальца запредельное. Хорош.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 09:27

      Скорость дриблинг есть, но пока не пруха и спешка свойственная юности.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Mikael/001 28 февраля 2019, 09:14

      А толк ? Все мимо

      1
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