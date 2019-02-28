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    «Барселона» сравнялась с «Реалом» по числу побед в Класико, у обоих теперь 95

    В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.

    Эта победа стала для каталонской команды 95-й в Эль Класико и они сравнялись по этому показателю с мадридцами.

    • Всего «Барселона» и «Реал» встречались между собой 241 раз. Соответственно 51 игра завершилась ничьей.
    • В активе каталонцев 398 голов в Эль Класико, на счету мадридцев – 403 мяча.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: твиттер Педро Мартина

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    28.02.2019 07:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:40

      Пожалуй самое знаменитое Эль Класико в Европе. Уступать никто не хочет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 февраля 2019, 11:40

      в следующем туре Барса уже опередит по этому показателю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 28 февраля 2019, 10:28

      Ну наконец то паритет. Теперь силы равны и спорить бесполезно. Дружно пожали руки и согласились на ничью

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 28 февраля 2019, 09:12

      в Каталонии праздник

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi > portero 1 марта 2019, 22:27

      Вечно униженные, обиженые и обделенные.

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