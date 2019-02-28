«Барселона» сравнялась с «Реалом» по числу побед в Класико, у обоих теперь 95

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0.

Эта победа стала для каталонской команды 95-й в Эль Класико и они сравнялись по этому показателю с мадридцами.

Всего «Барселона» и «Реал» встречались между собой 241 раз. Соответственно 51 игра завершилась ничьей.

В активе каталонцев 398 голов в Эль Класико, на счету мадридцев – 403 мяча.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.