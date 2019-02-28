Суарес – третий игрок в истории «Барселоны», забивший более 10 голов «Реалу»

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях разгромила мадридский «Реал» со счетом 3:0.

Дубль в этой игре оформил форвард каталонцев Луис Суарес. Для него эти голы стали 10-м и 11-м в Класико.

Как сообщает Gracenote Live, уругваец – третий игрок в истории «Барселоны», которому удалось забить более 10 мячей в ворота «Реала».

Опережают Суареса по голам в Класико только два игрока «Барселоны» – Лионель Месси (26) и Сесар Родригес (14).

(26) и (14). Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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