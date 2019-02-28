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    «Барселона» вышла в финал Кубка рекордный 6-й раз. У клуба 4 победы подряд

    «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:0 (5:2 по сумме) в матче полуфинала Кубка Испании.

    Каталонцы оформили выход в решающий матч турнира шестой раз подряд. Это лучший показатель за всю историю турнира.

    Сине-гранатовые выиграли четыре Кубка, начиная с 2015 по 2018 год.

    Финал пройдет 25 мая. Второй финалист определится по итогам встречи «Валенсия»«Бетис». Первый матч закончился со счетом 2:2.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: OptaJose

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    28.02.2019 01:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:23

      Скорей всего в финале будут играть с Валенсией.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 28 февраля 2019, 01:28

      По моему с суммарным счётом ошибка 4:1, а не 5:2. Барса не блистала, а просто подловила несколько раз на контратаках.
      Не знаю, но мне кажется, что на протяжении многих лет Барса выглядит как семья, а у Реала это не получается, даже Атлетико смотрится как единая шайка.
      Как бы там ни было, рад за Барсу, а Реалу дно.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Yev 28 февраля 2019, 08:44

      Это по факту так. Первая игра закончилась со счётом 1:1. а не 2:2 как пишут на сайте в данной публикации.

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