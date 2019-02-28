«Барселона» вышла в финал Кубка рекордный 6-й раз. У клуба 4 победы подряд

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:0 (5:2 по сумме) в матче полуфинала Кубка Испании.

Каталонцы оформили выход в решающий матч турнира шестой раз подряд. Это лучший показатель за всю историю турнира.

Сине-гранатовые выиграли четыре Кубка, начиная с 2015 по 2018 год.

Финал пройдет 25 мая. Второй финалист определится по итогам встречи «Валенсия» – «Бетис». Первый матч закончился со счетом 2:2.

Команда Эрнесто Вальверде лидирует в чемпионской гонке Примеры, опережая «Атлетико» на 7 очков.

лидирует в чемпионской гонке Примеры, опережая «Атлетико» на 7 очков. В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью 0:0 с «Лионом».

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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