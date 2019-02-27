Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спорт-Экспресс»: к 2022 году «Спартак» планирует платить всем игрокам в рублях

    Московский «Спартак» планирует сменить основную валюту по выплатам.

    Если сейчас все основные сотрудники клуба и футболисты получают зарплату в евро, то, по информации «Спорт-Экспресса», к 2022 году клуб переведет расчеты по выплатам в рубли.

    Одна из стратегических задач «Спартака» на будущее – создание мощного костяка из российских игроков молодого или среднего возраста в сочетании с несколькими легионерами, способными усилить команду.

    • Курс рубля к евро на 27 февраля – 0,013.
    • «Спартак» занимает 4-е место в таблице чемпионата России после 17 туров .

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2019 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 февраля 2019, 11:28

      Я считаю, что надо деньги платить в той валюте. которая является платежной системы страны!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > афоня72 28 февраля 2019, 11:59

      И эта пррравильна!)))
      Сам Царь Всея Руси об этом твердит постоянно...
      А хто,блин,нарушит Указ Царя того на кол...ну или на бочьку с порохом!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      0chevidno 28 февраля 2019, 00:08

      ну а почему нет? курс валют только мешает клубам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 27 февраля 2019, 22:46

      давно пора!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 27 февраля 2019, 21:32

      Для этого действия надо иметь свой печатный станок, так как налички очень много понадобится.

      17
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 февраля 2019, 17:29

      утром легионер получил в рублях вечером пошёл в банк эти деревянные на евро поменял вот так может быть

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Полная Канистра 27 февраля 2019, 20:07

      Конечно. Быть то может. Но и курс рубля - это не (пи 3.14) постоянная величина. И хоть легионеры институтов не кончали , но свои бабки считать научились)))

      17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > alex1951 27 февраля 2019, 20:15

      делов то пусть караулят и ловят момент когда курс завышен и бегут в обменник я иногда так и делаю не спеша

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Полная Канистра 28 февраля 2019, 11:29

      На карточку, и в наличку менять не надо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 15:37

      Если руководство Спартака будет искать выгоду в денежных расчетах за счет своих игроков ,то и игроки найдут пути как обойти это положение.

      24
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 27 февраля 2019, 16:28

      Привет Саня,привет Олег...Тема не суть ,как важная ,футбол важнее,согласны?
      А что касается рубля ,я канешна извинияюсь,но власть у вас му-му е. - уже сколько лет? То то.... 20 лет (при ВВП) декларируют правильные вещи ,а КПД? ...так что мне смешно ....как только рублями начнут.......так от Спартака останутся только русичи..... Ле ги о не ры -приехали бабло зарабатывать , а не избы из рублей (дер.) строить.... извиняюсь ....народ не ви но ват!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 27 февраля 2019, 16:39

      Привет Леша! Я что то мало в это верю. Правильно пока в стране есть деньги ,для легионеров это будет лакомым кусочком.

      21
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 27 февраля 2019, 16:46

      Я не Контора Глубинного Бурения (ну ты понял)
      но страна должна что то менять...Футбол не исключение.
      Народ Россиии гостеприимный,душевный народ - но так ,как вы живете ,это не ноормально .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 27 февраля 2019, 16:52

      У нас сейчас новый президент РФС . Может что и измениться.
      Леша сегодня Анне Вески отмечает День Рождения. Привет ей от меня!

      17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 27 февраля 2019, 20:04

      ))) ух и хитрец - этот Саня! Умеешь стрелки переводить.
      Привет передам. И поцелую. Россия для нее - кошелек !
      Уважает...
      Президент хоть и новый - а контора старая.
      Если что (новый) хочет менять ,то все начинается со смены команды ,как у Пути. Это аксиома! Не будь в плену иллюзий.
      Народ должон проснуться!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 27 февраля 2019, 20:19

      Ты проснешся ль исполненный сил ,иль судьбе повинуясь закону, все что мог ты уже совершил ,создал песню подобную стону , и духовно навеки почил.
      Не забыл я Некрасова.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 28 февраля 2019, 07:22

      Доброе утро!........ Ай да маладца!
      ..............................................................
      Стихи Великага Поэта сражают тут же наповал,
      Недаром ,,zigbert,, применил их ,в его устах,ну как кинжал...)))
      Не забыл я Львова))))))))0

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 15:21

      Давно пора платить в национальной валюте прежде всего нашим футболистам. С легионерами будет сложней , там скорей всего будет оплата в рублях по курсу центробанка на момент расчёта с последующей конвертацией в евро.

      26
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 07:36

      Нет уж ....Живете ,работаете,хаваете,гуляете в России.
      Извольте платить в рублях)))
      А как платить и как возить их....проконсультируйтесь у ,,Ласкового Мая,, )))))...............................Тере Oleg, ma olen tagasi (я вернулся)...))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 28 февраля 2019, 07:49

      Привет, Лёша ! С новым "сердцем" и полон энергии. Я вообще не догоняю почему зарплата у спортсменов в иностранной валюте, вопреки законодательству. С легами ещё понятно, их и так приходится завлекать северной надбавкой на наши просторы. При Манчини писали, что Манолас в последний момент отказался подписывать контракт с Зенитом, якобы из-за того, что зарплату должен был получать в рублях... Но к этому придут со временем как по самим рублям так и по их количеству. Жировать не с чего в стране, придётся урезать зарплаты спортсменам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 09:10

      Олежка,да мне наср. по большому счету.....что нам их деньги ..
      Я же постоянно иронизирую......А менять надо все!
      А то сплошное ,,хождение по мукам,,, получается.
      А ты посмотрел ,как Саня мне ответил? Классик!))))См. выше...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 28 февраля 2019, 09:23

      Сейчас классиков в школе проходят, а мы изучали. Вот и вся разница между нами и последующими школярами. Социальная справедливость только в лозунгах, заявлениях и обещаниях. Вот опять обнадёжили врачей и учителей в который раз...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 09:34

      Олег,ты опять о грустном.....давай тогда дуй в личку,будем сочетать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 28 февраля 2019, 09:35

      Я сейчас завтракать и к дочери. Я о жизни, а не о грустном. Какая есть, блин.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 27 февраля 2019, 13:45

      может это исключительно о наших молодых футболистах

      19
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 февраля 2019, 13:43

      Все остальные клубы посмотрят на эту смену оплаты в спартаке, а
      потом будут решать, стоит им переходить или нет. Отлично! Нашелся подопытный кролик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 27 февраля 2019, 13:38

      какой иностранец будет заключать контракт в рублях?

      24
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > portero 27 февраля 2019, 14:59

      Белорусский, венесуэльский, зимбабвийский.

      21
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11