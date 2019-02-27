«Спорт-Экспресс»: к 2022 году «Спартак» планирует платить всем игрокам в рублях

Московский «Спартак» планирует сменить основную валюту по выплатам.

Если сейчас все основные сотрудники клуба и футболисты получают зарплату в евро, то, по информации «Спорт-Экспресса», к 2022 году клуб переведет расчеты по выплатам в рубли.

Одна из стратегических задач «Спартака» на будущее – создание мощного костяка из российских игроков молодого или среднего возраста в сочетании с несколькими легионерами, способными усилить команду.