«Спорт-Экспресс»: к 2022 году «Спартак» планирует платить всем игрокам в рублях

Я считаю, что надо деньги платить в той валюте. которая является платежной системы страны!
Московский «Спартак» планирует сменить основную валюту по выплатам.
Если сейчас все основные сотрудники клуба и футболисты получают зарплату в евро, то, по информации «Спорт-Экспресса», к 2022 году клуб переведет расчеты по выплатам в рубли.
Одна из стратегических задач «Спартака» на будущее – создание мощного костяка из российских игроков молодого или среднего возраста в сочетании с несколькими легионерами, способными усилить команду.
- Курс рубля к евро на 27 февраля – 0,013.
- «Спартак» занимает 4-е место в таблице чемпионата России после 17 туров .