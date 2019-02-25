Главные новости дня. Зидан не хочет тренировать «Челси», Бэйл отказался праздновать гол

Зинченко не дали поднять трофей над головой после финала Кубка лиги.

Шевченко: «Я уже принял решение по Ракицкому».

The Times: Зидан не хочет тренировать «Челси».

The Sun: «МЮ» в матче с «Ливерпулем» использовал боллбоев для затягивания времени.

Бэйл отказался праздновать свой победный гол в матче с «Леванте» и отмахнулся от Лукаса.

Медведев: «До конца сезона «Зениту» надо провести 20 игр – 13 в РПЛ и семь в ЛЕ, включая финал».

Уткин сдержал обещание и сбрил бороду в эфире «Футбольного клуба».

Фанаты «Спартака» расклеили по Москве афиши фильма «Фантастические твари» с изображением Глушакова, Комбарова, Реброва.