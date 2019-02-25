The Sun: «МЮ» в матче с «Ливерпулем» использовал боллбоев для затягивания времени

«Манчестер Юнайтед» воспользовался помощью мальчиков, подающих мячи, в домашнем матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).

Еще в первом тайме «МЮ» сделал три вынужденные замены.

Как сообщает The Sun, персонал «Юнайтед» по поручению главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера передал инструкции боллбоям, чтобы они не спешили подавать мячи футболистам «Ливерпуля». Таким образом норвежец пытался замедлить игру, чтобы наладить связи и поймать ритм после того, как поле из-за травм покинули полузащитники Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард.

«Тренеры «Манчестер Юнайтед» шли вокруг поля, чтобы поговорить с каждым боллбоем. Возможно, для того, чтобы сказать им, чтобы они не спешили подавать мяч «Ливерпулю», – рассказал один из болельщиков.