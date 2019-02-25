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    The Sun: «МЮ» в матче с «Ливерпулем» использовал боллбоев для затягивания времени

    «Манчестер Юнайтед» воспользовался помощью мальчиков, подающих мячи, в домашнем матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).

    Еще в первом тайме «МЮ» сделал три вынужденные замены.

    Как сообщает The Sun, персонал «Юнайтед» по поручению главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера передал инструкции боллбоям, чтобы они не спешили подавать мячи футболистам «Ливерпуля». Таким образом норвежец пытался замедлить игру, чтобы наладить связи и поймать ритм после того, как поле из-за травм покинули полузащитники Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард.

    «Тренеры «Манчестер Юнайтед» шли вокруг поля, чтобы поговорить с каждым боллбоем. Возможно, для того, чтобы сказать им, чтобы они не спешили подавать мяч «Ливерпулю», – рассказал один из болельщиков.

    Источник: The Sun

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    25.02.2019 12:59
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 26 февраля 2019, 09:39

      Ах, как это подло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 17:03

      Как один из видов затяжки времени.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 25 февраля 2019, 16:28

      Мир не стоит на месте, в ход идут новые технологии.Что придумают завтра?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Костефан 25 февраля 2019, 16:15

      Да это скорее ливеру надо было время тянуть, нежели МЮ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 февраля 2019, 15:24

      Азара на них не хватает!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 25 февраля 2019, 13:50

      ну бывает, некоторые хитрости могут бесить, но они имеют место быть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 13:47

      Че, давайте уже и за такое штрафовать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 25 февраля 2019, 13:23

      Это полная х у е т а.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 февраля 2019, 13:11

      Да все везде как то хитрят,,,,и в бизнесе и в спорте да и просто в жизне,,,,что уж там,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 13:11

      Ну су.ка на войне все способы хороши

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 13:37

      Это точно.

      2
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