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    Медведев: «До конца сезона «Зениту» надо провести 20 игр – 13 в РПЛ и семь в ЛЕ, включая финал»

    Новый президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое назначение и рассказал о дальнейших планах. На этой должности он сменил Сергея Фурсенко.

    – Я давно интересуюсь футболом, сам поигрывал в него. Конечно, переход в «Зенит» – это серьезный вызов. Но опираясь на то, что я делал в спорте до этого (а это и хоккейный клуб СКА, где я являюсь членом совета директоров, и МХЛ, и КХЛ), понимаю, что общие принципы управления спортом, безусловно, есть. Конечно, есть и специфика, и я ее буду учитывать. Но в целом новый вызов я воспринял с полным пониманием ответственности и того, насколько «Зенит» находится в центре внимания и футбольной общественности, и болельщиков, и всей страны.

    Мы будем работать вместе, нам важен каждый элемент большого футбольного дела. А это и спортивная часть, и инфраструктура, и медицина. Мелочей в этом деле нет. Уверен, то, что у нас есть – и база, и академия, и потрясающий стадион – позволят ставить самые высокие цели. И не только ставить, но и достигать их.

    – Какого курса будет придерживаться клуб?

    – Я уже имел возможность коротко поговорить с главным тренером, и, конечно, мы будем общаться регулярно. «Зенит» будет играть в интересный, атакующий, результативный футбол, который будет давать результат и радовать сердца болельщиков, привлекать новых людей на стадион.

    – Должна ли станция метро «Новокрестовская» называться станцией «Зенит»?

    – У нас уже есть примеры переименования станций метро в честь клубов. Я про эту инициативу знаю. Конечно, такие вещи не могут происходить в одностороннем порядке. Важно учесть мнение города, но со своей стороны беру на себя обязанность обсудить это [с городскими властями], услышать, если у них есть какие-то сомнения, и попытаться их развеять. Но в целом идея очень хорошая.

    – На что вы сейчас в первую очередь обратите внимание? На чем сосредоточитесь уже завтра?

    – Работа начнется не завтра, а уже сегодня. Конечно, в первую очередь это работа с людьми. Успех базируется на том, что каждый занимается своим делом. Задача руководства клуба – создать все условия, но в то же время выдвигать требования и определять критерии, по которым тренерский штаб и все службы должны работать. Важен и единый дух, понимание того, что мы делаем общее дело, а успех зависит от каждого, выходит он на поле или находится рядом.

    Послужной список «Зенита» весьма внушителен, но есть примеры других великих клубов, у которых количество побед гораздо больше. Мы будем ориентироваться на достижение таких побед и завоевание новых титулов, включая и международные. Как я уже сказал сегодня команде, до конца этого сезона нам надо провести 20 матчей: 13 в чемпионате и семь в Лиге Европы, включая финал. Такая цель перед командой поставлена.

    • После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
    • В 1/8 финала Лиги Европы петербургская команда встретится с «Вильярреалом».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    25.02.2019 18:19
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 25 февраля 2019, 23:17

      В президенты зенита только аутистов набирают?

      0
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:48

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/sportmen

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 25 февраля 2019, 21:36

      Да губу закатай

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 21:17

      Буффон-болотный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 21:14

      Рассчитал все верно. Теперь надо выполнять поставленную цель.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 февраля 2019, 19:54

      ещё один балабол

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 февраля 2019, 19:19

      ню ню...

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 февраля 2019, 19:16

      Новый руководитель и сразу же громкие обещания "Вот, мы сейчас точно всех выиграем. Клуб будет развиваться. Мы крутые. У нас всё получится" Сразу видно, разбирается в политике.

      4
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      Рейтинг: +1320

      ruded 25 февраля 2019, 19:14

      неужто уже проплатили финал?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > ruded 25 февраля 2019, 20:03

      да не .. думаю сон рассказывает

      14
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 19:01

      С места в карьер... Уж, если мечтать так ни в чём себе не отказывать. Амбиции впереди всего шагают, осталось ещё принять повышенные соцобязательства...

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 20:04

      если иметь так королеву, если играть на кубок надо его выиграть

      13
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 25 февраля 2019, 21:19

      Лучше иметь молодую, королевы все старые в своём большинстве. А что касается футбола, не такие команды играют в еврокубках и годами ничего не выигрывают. Да и Зенит за 20 лет игр в еврокубках однажды только выиграл. ( я беру российский период ) И кто забыл напомню, для этого перенесли 6 матчей РФПЛ и потом Зенит играл через 2-3 дня и был никакой, отдав чемпионство Рубину.

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      Рейтинг: +67330

      portero > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 22:34

      я потому и сравнил, королеву нереально 99,9....% особей , а кубок для Зенита в нынешнем состоянии, так же как и королева

      10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 25 февраля 2019, 22:39

      Ну так и я про то, что менеджмент меняется в Зените, а амбиции как были так и остаются завышенными и не соответствующими возможностям команды. Не могут нормально укомплектоваться, сколько "пассажиров" и "лавочников" в команде и сколько ещё в аренде ?...

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