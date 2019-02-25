Медведев: «До конца сезона «Зениту» надо провести 20 игр – 13 в РПЛ и семь в ЛЕ, включая финал»

Новый президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое назначение и рассказал о дальнейших планах. На этой должности он сменил Сергея Фурсенко.

– Я давно интересуюсь футболом, сам поигрывал в него. Конечно, переход в «Зенит» – это серьезный вызов. Но опираясь на то, что я делал в спорте до этого (а это и хоккейный клуб СКА, где я являюсь членом совета директоров, и МХЛ, и КХЛ), понимаю, что общие принципы управления спортом, безусловно, есть. Конечно, есть и специфика, и я ее буду учитывать. Но в целом новый вызов я воспринял с полным пониманием ответственности и того, насколько «Зенит» находится в центре внимания и футбольной общественности, и болельщиков, и всей страны.

Мы будем работать вместе, нам важен каждый элемент большого футбольного дела. А это и спортивная часть, и инфраструктура, и медицина. Мелочей в этом деле нет. Уверен, то, что у нас есть – и база, и академия, и потрясающий стадион – позволят ставить самые высокие цели. И не только ставить, но и достигать их.

– Какого курса будет придерживаться клуб?

– Я уже имел возможность коротко поговорить с главным тренером, и, конечно, мы будем общаться регулярно. «Зенит» будет играть в интересный, атакующий, результативный футбол, который будет давать результат и радовать сердца болельщиков, привлекать новых людей на стадион.

– Должна ли станция метро «Новокрестовская» называться станцией «Зенит»?

– У нас уже есть примеры переименования станций метро в честь клубов. Я про эту инициативу знаю. Конечно, такие вещи не могут происходить в одностороннем порядке. Важно учесть мнение города, но со своей стороны беру на себя обязанность обсудить это [с городскими властями], услышать, если у них есть какие-то сомнения, и попытаться их развеять. Но в целом идея очень хорошая.

– На что вы сейчас в первую очередь обратите внимание? На чем сосредоточитесь уже завтра?

– Работа начнется не завтра, а уже сегодня. Конечно, в первую очередь это работа с людьми. Успех базируется на том, что каждый занимается своим делом. Задача руководства клуба – создать все условия, но в то же время выдвигать требования и определять критерии, по которым тренерский штаб и все службы должны работать. Важен и единый дух, понимание того, что мы делаем общее дело, а успех зависит от каждого, выходит он на поле или находится рядом.

Послужной список «Зенита» весьма внушителен, но есть примеры других великих клубов, у которых количество побед гораздо больше. Мы будем ориентироваться на достижение таких побед и завоевание новых титулов, включая и международные. Как я уже сказал сегодня команде, до конца этого сезона нам надо провести 20 матчей: 13 в чемпионате и семь в Лиге Европы, включая финал. Такая цель перед командой поставлена.