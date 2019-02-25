Зинченко не дали поднять трофей над головой после финала Кубка лиги

нефиг ронять
«Манчестер Сити» стал победителем Кубка лиги, обыграв в финале турнира «Челси» (0:0, пен. 4:3).
На церемонии награждения все футболисты «горожан» имели возможность поднять трофей над головой, кроме украинского защитника Александра Зинченко.
Зинченко был последним в очереди, но Эмерик Ляпорт не передал трофей партнeру по команде, а унeс его с собой.
Возможно, таким образом, француз потроллил одноклубника, уронившего чемпионский кубок АПЛ в мае прошлого года.
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— Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.