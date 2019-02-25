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    Зинченко не дали поднять трофей над головой после финала Кубка лиги

    «Манчестер Сити» стал победителем Кубка лиги, обыграв в финале турнира «Челси» (0:0, пен. 4:3).

    На церемонии награждения все футболисты «горожан» имели возможность поднять трофей над головой, кроме украинского защитника Александра Зинченко.

    Зинченко был последним в очереди, но Эмерик Ляпорт не передал трофей партнeру по команде, а унeс его с собой.

    Возможно, таким образом, француз потроллил одноклубника, уронившего чемпионский кубок АПЛ в мае прошлого года.

    Источник: твиттер Sky Sports Football

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    25.02.2019 07:37
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +51

      Колик11 30 июня 2019, 23:45

      нефиг ронять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Колик11 30 июня 2019, 23:43

      жуляба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 25 февраля 2019, 17:20

      Если это стеб, то неприкольно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:34

      Может быть это произошло случайно?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 25 февраля 2019, 13:56

      Во время матча один комментатор рассказывал , что этот идиот Зинченко , когда перешёл в Сити - снимал на телефон всё ,происходящее в раздевалке и выкладывал в Ютуб!Когда это всплыло ему чуть ли не всей командой морду хотели набить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Vincent Jones 25 февраля 2019, 12:52

      Подло, однако) ещё учитывая, что Зинченко игрок матча))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 25 февраля 2019, 12:51

      обидели парня.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Колик11 > TOL47 30 июня 2019, 23:43

      никогда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 25 февраля 2019, 10:55

      Ну и дураки, во второй раз он точно не уронил бы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Вомбат 25 февраля 2019, 14:33

      он не уронил, а сбил с постамента, когда стоял к Кубку спиной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 февраля 2019, 10:54

      Ну постебались чуть над пацаном))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 > mihail200606 25 февраля 2019, 12:53

      он тоже над ними прикалывался, так что прилетело. может в их команде и без обид.

      4
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      Рейтинг: +51

      Колик11 > TOL47 30 июня 2019, 23:43

      прикол

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Колик11 > TOL47 30 июня 2019, 23:46

      надо

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 25 февраля 2019, 08:36

      Надо было настоять.

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