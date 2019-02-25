Зинченко не дали поднять трофей над головой после финала Кубка лиги

«Манчестер Сити» стал победителем Кубка лиги, обыграв в финале турнира «Челси» (0:0, пен. 4:3).

На церемонии награждения все футболисты «горожан» имели возможность поднять трофей над головой, кроме украинского защитника Александра Зинченко.

Зинченко был последним в очереди, но Эмерик Ляпорт не передал трофей партнeру по команде, а унeс его с собой.

Возможно, таким образом, француз потроллил одноклубника, уронившего чемпионский кубок АПЛ в мае прошлого года.